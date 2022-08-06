台南小隊長查案途遇車禍頭破亡！　黃偉哲黃明昭送最後一程

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市警三分局偵查隊藍姓小隊長上月24日下午騎車到安平查案，卻不幸與一輛轎車發生車禍，經緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治，享年57歲。而藍姓小隊長也在6日下午舉辦公祭告別式，除不少同袍好友特地來送藍姓小隊長最後一程外，市長黃偉哲、議長郭信良等人也都出席致哀，警政署長黃明昭也專程南下參加公祭，並致贈慰問金。

▲台南藍姓偵查隊小隊長查案途中遇車禍亡 。（圖／記者林悅翻攝）



回顧整起事件，57歲的藍姓小隊長7月24日下午1時40分騎著機車沿府平路由西向東行駛，準備前往安平查案，不料卻在途中與駕駛轎車，沿育平路由北往南行駛的32歲馮姓駕駛發生碰撞，強大的撞擊力道造成藍當場人車倒地，安全帽也掉在地上，而藍倒地後頭部也明顯外傷、鮮血直流。警消人員獲報到場，緊急將藍送醫搶救，但仍不幸宣告不治，警方也在第一時間對雙方進行酒測，2人均無酒測情形。

藍姓小隊長也在6日上午舉辦公祭，場面哀戚，除不少同事好友前來送他最後一程外，台南市長黃偉哲、議長郭信良暨全體議員、立法委員林俊憲、陳以信均親自或代表出席致哀；警政署長黃明昭亦專程南下參加公祭並致贈慰問金，感念鞠躬盡瘁的同仁。而台南市警局局長方仰寧率治喪委員會成員到場陪祭，儀式備極哀榮，第三分局於現場特剪輯追思影片撥放，一起緬懷藍小隊長帶給大家美好的回憶，最後由歐祖明分局長帶領分局全體同仁列隊送最後一程。

▲▼台南藍姓偵查隊小隊長外出查案遇車禍頭破亡，6日上午公祭台南市長黃偉哲、警政署長黃明昭均出席致哀。（圖／記者林悅翻攝）



第三分局指出，藍小隊長從警34多年，出生於屏東縣，1988年從警校畢業，1990年便統調至台南市服務。他因對刑事工作充滿熱忱，自2002年考上刑警後便屢破大案，才剛上任一年就偵破竊車恐嚇取財案105件、2003年偵破走私槍械集團並起獲槍械近30支、子彈近3000發、2007年偵破持槍殺人未遂案，獲記一大功；2014年6月更獲拔擢陞任刑事小隊長，勇於任事，足堪員警表率。警察局長方仰寧獲悉後，立即成立治喪委員會擔任主委，同步啟動「警心行動」，延續他為人夫、人父，照顧遺孀及子女遺願。

▲同袍列隊送藍姓小隊長最後一程。（圖／記者林悅翻攝）