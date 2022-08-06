　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南小隊長查案途遇車禍頭破亡！　黃偉哲黃明昭送最後一程

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市警三分局偵查隊藍姓小隊長上月24日下午騎車到安平查案，卻不幸與一輛轎車發生車禍，經緊急送醫搶救後，仍因傷重宣告不治，享年57歲。而藍姓小隊長也在6日下午舉辦公祭告別式，除不少同袍好友特地來送藍姓小隊長最後一程外，市長黃偉哲、議長郭信良等人也都出席致哀，警政署長黃明昭也專程南下參加公祭，並致贈慰問金。

▲▼ 台南偵查隊小隊長車禍死亡 。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南藍姓偵查隊小隊長查案途中遇車禍亡 。（圖／記者林悅翻攝）

回顧整起事件，57歲的藍姓小隊長7月24日下午1時40分騎著機車沿府平路由西向東行駛，準備前往安平查案，不料卻在途中與駕駛轎車，沿育平路由北往南行駛的32歲馮姓駕駛發生碰撞，強大的撞擊力道造成藍當場人車倒地，安全帽也掉在地上，而藍倒地後頭部也明顯外傷、鮮血直流。警消人員獲報到場，緊急將藍送醫搶救，但仍不幸宣告不治，警方也在第一時間對雙方進行酒測，2人均無酒測情形。

藍姓小隊長也在6日上午舉辦公祭，場面哀戚，除不少同事好友前來送他最後一程外，台南市長黃偉哲、議長郭信良暨全體議員、立法委員林俊憲、陳以信均親自或代表出席致哀；警政署長黃明昭亦專程南下參加公祭並致贈慰問金，感念鞠躬盡瘁的同仁。而台南市警局局長方仰寧率治喪委員會成員到場陪祭，儀式備極哀榮，第三分局於現場特剪輯追思影片撥放，一起緬懷藍小隊長帶給大家美好的回憶，最後由歐祖明分局長帶領分局全體同仁列隊送最後一程。

▲▼台南藍姓偵查隊小隊長外出查案遇車禍頭破亡，6日上午公祭台南市長黃偉哲、警政署長黃明昭均出席致哀。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南藍姓偵查隊小隊長外出查案遇車禍頭破亡，6日上午公祭台南市長黃偉哲、警政署長黃明昭均出席致哀。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南藍姓偵查隊小隊長外出查案遇車禍頭破亡，6日上午公祭台南市長黃偉哲、警政署長黃明昭均出席致哀。（圖／記者林悅翻攝）

第三分局指出，藍小隊長從警34多年，出生於屏東縣，1988年從警校畢業，1990年便統調至台南市服務。他因對刑事工作充滿熱忱，自2002年考上刑警後便屢破大案，才剛上任一年就偵破竊車恐嚇取財案105件、2003年偵破走私槍械集團並起獲槍械近30支、子彈近3000發、2007年偵破持槍殺人未遂案，獲記一大功；2014年6月更獲拔擢陞任刑事小隊長，勇於任事，足堪員警表率。警察局長方仰寧獲悉後，立即成立治喪委員會擔任主委，同步啟動「警心行動」，延續他為人夫、人父，照顧遺孀及子女遺願。

▲▼台南藍姓偵查隊小隊長外出查案遇車禍頭破亡，6日上午公祭台南市長黃偉哲、警政署長黃明昭均出席致哀。（圖／記者林悅翻攝）

▲同袍列隊送藍姓小隊長最後一程。（圖／記者林悅翻攝）

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
孫安佐「槍在手」嗆加倍奉還！　狄鶯回應了
共軍實彈射擊1小時半結束？　他4分析「見不好也得收」
快訊／午後雨彈報到！6縣市大雨特報　大雷雨開轟2區
全家被陸制裁！　裴洛西16歲金孫說話了
KID揭求子心酸！妻打7天針「取16顆卵」：檢查出滿多問題
配息率衝9%！　8月ETF除息33檔一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

60年說不出的愛　台中暖警靠這招為爺孫化解隔閡

暑假旅遊打工換宿夯　確診才知非法旅宿…屏縣府開罰

好天氣加持！墾丁再爆出遊潮　屏鵝公路單日車3萬輛次...警加強疏導

台南小隊長查案途遇車禍頭破亡！　黃偉哲黃明昭送最後一程

與妻路邊大吵！他見警到場竟「手指狂督臉」怒譙：X你X　下場慘爆

要殺警案兇嫌寫作文「什麼叫義氣」　佛心法官楊台清肺腺癌病逝

單親媽嗲喊「那個來不要舔」…人夫嗨戰到癱軟！　正宮見裸照開吉

南投透天厝火警！一度傳出「消防員遭電擊」　台電澄清：誤傳

驚悚影片曝！人行道消失　婦被迫走上馬路...慘遭公車撞飛

2個月賺400萬！21歲男心動參加「柬埔寨高薪團」　警揭詐騙話術

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

60年說不出的愛　台中暖警靠這招為爺孫化解隔閡

暑假旅遊打工換宿夯　確診才知非法旅宿…屏縣府開罰

好天氣加持！墾丁再爆出遊潮　屏鵝公路單日車3萬輛次...警加強疏導

台南小隊長查案途遇車禍頭破亡！　黃偉哲黃明昭送最後一程

與妻路邊大吵！他見警到場竟「手指狂督臉」怒譙：X你X　下場慘爆

要殺警案兇嫌寫作文「什麼叫義氣」　佛心法官楊台清肺腺癌病逝

單親媽嗲喊「那個來不要舔」…人夫嗨戰到癱軟！　正宮見裸照開吉

南投透天厝火警！一度傳出「消防員遭電擊」　台電澄清：誤傳

驚悚影片曝！人行道消失　婦被迫走上馬路...慘遭公車撞飛

2個月賺400萬！21歲男心動參加「柬埔寨高薪團」　警揭詐騙話術

《民雄鬼屋》家人「助道士性侵」女兒是真的！　導演曝幕後驚人真相

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

比基尼妹拍辣照　水中驚見「蒼白右手」伸到她腿邊！全網毛炸

確保農漁民生計　劉建國邀陳吉仲座談...農委會啟動產銷調節措施

餵手機吃照片！盤點7間金門特色旅店　閩南古厝點滿幽靜愜意氣氛

25歲演9歲！《孤兒怨2》最恐怖蘿莉回歸　「道德感全無」手段更狠

筒香嘉智打擊不振被海盜釋出　留美尋找新天地

鄭文燦稱張善政「跟親中小黨連線」　藍嗆：民進黨不抹紅不會選舉

孫安佐「槍在手」嗆加倍奉還　狄鶯老神在在：我兒子聰明又善良

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

社會熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

米糕小開偷吃人妻！　黑歷史起底連「輔大宋慧喬」也受害

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

她喝醉被求歡「以為曖昧對象」　隔天崩潰報警

直播主傳訊：有射在裡面嗎　夫怒求償100萬元

無法可罰！騎士急煞樹蔭下「躲太陽」被撞無肇責　警方說話

中科院副院長歐陽力行猝逝！　初判死因結果出爐

東引砲擊演練疑引起火燒山！民眾嚇壞圍觀

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士搶救不治

拒讓女兒寫暑假作業　爸媽告教育局

更多熱門

相關新聞

人行道突消失　婦走馬路被公車撞飛

人行道突消失　婦走馬路被公車撞飛

新北市三重區重新路有大型商場、學校，但人行道交通規劃不良，人行道到重新路628號就中斷，近日釀成車禍悲劇。上月31日，73歲林姓老婦人行經重新路時，「因人行道中斷」被迫行走在重新路五段馬路旁水溝蓋上，沒想到下秒就慘被公車撞到，阿嬤連人帶著菜車，被撞到飛起來，驚悚影片今日曝光，令人直呼「真是太可怕！」檢討交通聲浪再起。

21歲男心動參加「柬埔寨高薪團」　警揭詐騙話術

21歲男心動參加「柬埔寨高薪團」　警揭詐騙話術

曹興誠才嗆完中共 中國半導體圈爆聯電神撇清

曹興誠才嗆完中共 中國半導體圈爆聯電神撇清

曹興誠遭列台獨分子　聯電曝：曹早就不是榮譽董事長、並已退休

曹興誠遭列台獨分子　聯電曝：曹早就不是榮譽董事長、並已退休

鶯歌陶博館前「路面變黃河」　原因+停水區域曝

鶯歌陶博館前「路面變黃河」　原因+停水區域曝

關鍵字：

偵查隊小隊長台南車禍公祭影音

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面