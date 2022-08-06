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快訊／「美中吵架不應遷怒台灣」　柯文哲籲北京：冷靜！

▲▼台灣民眾黨三周年黨慶-柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣民眾黨三周年黨慶，黨主席柯文哲受訪。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨6日在台北國際會議中心舉行3週年黨慶活動。面對中國大陸近來在台海周遭海空運進行實彈軍演，黨主席柯文哲在會前受訪時表示，要呼籲北京政府「冷靜」，不要被民族主義推著走，會失控；此外，中國大陸也不應該跟美國吵架，就轉過來修理自己同胞，「這沒道理，這樣還口口聲聲說台灣人民是同胞」。

柯文哲說，每次說醫學觀點，預防容易、治療困難，預防總是比治療容易，從比較高的層面。柯提到，美國總統拜登跟習近平在之前談了2小時又17分鐘，雖然不知道到底裡面談什麼，但以我們對大國的了解，「坦白講，2個又不是男女朋友，怎麼可能談2個多小時？一定是很多問題要談」。

柯文哲說，希望中、美在這種事情上，雙方都有溝通、也知道大家底線在哪裡，很多國際問題就是每個人該表態就表態，但是大家也把底線講清楚，彼此徵求諒解也要講清楚，「我是很怕擦槍走火」。

柯文哲表示，同樣的概念回到台灣，中美對抗局勢短期內沒有辦法改變，還是堅持台灣不管跟美國、日本、中國甚至其他周邊國家，還是要有溝通，「完全沒有溝通是很可怕的事情」。

「不過我也呼籲，大陸方面冷靜一點。」柯文哲說，有時候會看網民的態度，民族主義的高漲，一個程度還可以，太過度會讓很多事情變得很難控制，因此希望中、美2邊都有良好的溝通，大家底線講清楚、行為互相諒解，也更希望台灣跟所有周邊大國都有良好的溝通，我還是主張要有溝通，「因為沒有溝通很容易擦槍走火」。

至於大陸近來對台施壓力道增加，柯文哲表示，在這邊要呼籲北京政府，「冷靜，不要被民族主義推著走，有時候會失控」。柯說，自己也知道在台灣辦雙城論壇其實對個人是扣分，但為什麼我們要在這麼困難情形下，還是要去溝通的理由就在這裡，完全沒有溝通太容易出事。

另外，前聯電董座曹興誠喊捐30億協助台灣國防，柯文哲說，有人要捐一定是說謝謝，但國家國防預算哪裡是30億可以解決？買一架飛機都不夠。按照孫子兵法，上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城，謀略要對，外交戰要對，到最後要打陣地戰、巷戰，是非常慘烈的，還是一樣，避戰才是最高上策。

而面對中國大陸「以商圍政」力道增加，傳出有企業出口商品被要求掛上「中國台灣」、「中華台北」，柯文哲說，在這種緊張的時刻，大家都要冷靜下來，中美對抗未來 10年內跑不掉，但大陸也不要因為這樣就遷怒台灣，這個不應該。

「你口口聲聲說台灣同胞，怎麼會你跟美國吵架轉過來修理自己同胞？這沒道理，這樣還口口聲聲說台灣人民是同胞。」柯文哲說，所以大陸方面也要冷靜，反正就這樣，我還是主張平常要有溝通，平常沒有溝通，事到臨頭要溝通太困難。

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