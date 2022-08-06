驚悚影片曝！人行道消失　婦被迫走上馬路...慘遭公車撞飛

記者戴上容／新北報導

新北市三重區重新路5段附近有大型商場、學校，但人行道交通規劃不良，人行道到重新路628號就中斷，近日釀成車禍悲劇。上月31日，73歲林姓老阿嬤行經重新路時，「因人行道中斷」被迫行走在重新路五段馬路旁水溝蓋上，沒想到下秒就慘被公車撞到，阿嬤連人帶著菜車，被撞到飛起來，驚悚影片今日曝光，令人直呼「真是太可怕！」檢討交通聲浪再起。

▲三重重新路人行道突然中斷，阿嬤被迫走上馬路，下秒卻被公車撞到飛起來 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市府在三重區先嗇宮站旁興建新北第二行政中心，原本車流量大的道路，又再陷入黑暗期，行人常被迫與車爭道。林姓老阿嬤上月31日上午10時剛買完菜回家，她拖著疲憊的身體，徒步行經三重區重新路五段628號附近，因人行道突然中斷、騎樓也被店家布置了廣告，老婦人無路可走情況下，被迫走上馬路，與車爭道。

透過民眾提供的監視器畫面中可見，老婦人蹣跚推著菜車，走在馬路，一輛公車從老婦人背後直直撞上，老婦人「連人帶菜車」被撞到飛起來！畫面相當驚悚可怕。

三重警方表示，獲報後立即派員前往，是36歲公車司機曹男行駛重新路五段外側車道，直行往重新橋方向時，不慎擦撞到行走於道路水溝蓋上的行人73歲林女，曹男無酒測情形，林女經送醫全身擦挫傷，詳細肇事原因仍待釐清中。

附近居民指出，騎樓常被車佔滿，而且紅線內水溝蓋因為縫太大，嬰兒車、菜車根本走不過，附近有家樂福大型賣場和學校，許多家長都會帶小孩路過，每個人走過都膽戰心驚。

新北市議員王威元表示，婦人被撞後有腦震盪情形，目前仍在住院治療，他正與附近加油站負責人協商，預計在地上設置人行道。

三重區公所工務課表示，昨5日進行會勘後，初步規畫在該處周邊畫上紅線，阻止機車停在該處擋道，並興建斜坡改善人行道路，下周會邀集新北市交通局、三重警分局前往會勘，提出具體的改善方案。