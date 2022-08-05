彰化升格夢碎！黃秀芳轟「口號治縣」　王惠美反擊：妳該給交代

▲彰化縣長王惠美(左)及彰化縣長參選人黃秀芳(右)。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

現任立法委員黃秀芳，將加入年底縣長大選，上午接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪時痛批，過去四年彰化發展停頓，人口也跌破125萬，升格夢碎，相信縣民已經看清縣長王惠美「口號治縣」的真相，對此縣府反擊升格是彰化人的願望，民進黨以人口數未達125萬人否決，卻可以為不足人口數的竹竹併量身修法，黃委員是不是應向彰化縣民給個交代。

黃秀芳指出，彰化人曾經非常期待彰化縣能夠單獨升格，但沒想到才半年時間，人口數跌破125萬人，完全不符合地制法升格直轄市基本要件，證明過去四年縣政發展停頓，才造成人口外流，縣民已經看清王惠美縣長「口號治縣」的真相，王縣長的「希望氣球」已經破滅，民間已形成一股「換人主政」的氣氛，期待踏實做事、帶來轉變的新縣長。

黃秀芳強調，未來她若入主縣府，她在交通、社福、教育、勞動就業等面向的整套規劃即可上路，加速彰化縣建設腳步這次受黨中央徵召，她會一天當三天用，和縣民一起打拼，找回彰化的光榮感。

縣府指出，近年因疫情導致旅外鄉親無法返台，戶口遭除籍，因此各縣市人口流失是全國各縣市共同問題，民進黨執政的嘉義縣、屏東縣等縣市人口外流比彰化還嚴重。

黃委員說彰化縣政發展停頓，卻從未關心被卡關的二林精密機械園區被民進黨執政的中央政府按下停止鍵，儘管前路漫漫，縣府仍持續努力招商、鼓勵青年返鄉就創業，大步向前，推動各項利多與有感政策，持續向爭取第七都邁進。

縣府強調，升格直轄市是全體彰化人共同的願望，民進黨以人口數未達125萬人否決彰化升格，卻可以為不足人口數的竹竹併量身修法，當時黃秀芳委員更加入連署大力推動新竹縣市合併升格，黃委員是不是應向彰化縣民給個交代。