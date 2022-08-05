看不到車尾燈！陳其邁狠甩柯志恩　選前倒數4月民調支持率狂贏50%

▲高雄市長選舉陳其邁跟柯志恩的民調呈現大幅度差距 。（圖／記者吳奕靖合成）

記者吳奕靖／高雄報導

距年底九合一大選剩下不到四個月，一份媒體委託山水民意研究股份有限公司針對高雄市長選戰所做民調顯示，陳其邁獲得62.8％支持度，而柯志恩僅拿到12.5%；在施政滿意度上，陳其邁也得到超過7成的滿意度。對此民調結果，柯志恩本人表示「尊重」。

根據民調，在問題「年底(11/26)就要舉行高雄市長選舉，如果是由民進黨的陳其邁與國民黨的柯志恩兩人競選(隨機順序提示)，在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」中，有62.8%的人選擇陳其邁、12.5%的人選柯志恩、24.6%無法選出任何一人。

值得注意的是，在沒有政黨傾向的受訪者，也就是中立選民中，陳其邁獲得44.4%的支持度，也狠甩柯志恩的7.8%支持度以外，陳其邁在政黨傾向為國民黨的受訪者中，獲得30.3%支持度，柯志恩僅有55.2%，再加上政黨支持度的提問中，民進黨獲得33.1%支持度遠超國民黨13.8%，綜合數據顯示，如柯志恩未能有所突破，年底國民黨在高雄基本盤將有崩解的風險。

▲高雄市長選舉陳其邁跟柯志恩的民調呈現大幅度差距 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

以上數據從近來高雄各地藍營色彩濃厚的樁腳、宮廟、甚至里長都公開支持陳其邁連任就可觀之，藍營議員在公開場合上亦不避諱和陳其邁合照、互動甚至稱讚肯定陳其邁的政績，年底的高雄市長選情，似乎和其他地區肉搏戰的情形大不相同。

不過，柯志恩對民調部分表示：「任何民調的結果，我們都非常的尊重，我們根據民調的細節，我們會深至檢討，目前有一段的差距，我們會調整我們選戰的步伐，跟大家做最更大的謀合，我們下禮拜政見就會一一推出，會跟議員做好一個連線，任何民調的數字，我們都尊重都是一個參考值，是我們前進一個最大的動力」。