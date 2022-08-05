蘇貞昌看汐東捷運大讚林佳龍　侯友宜：居民苦等20年！中央快核定

▲侯友宜呼籲政府快核定汐止東湖捷運。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌今（5）日到新北市視察捷運汐止東湖線規劃情形，但被國民黨議員批，簡報內容無令人振奮的消息，甚至只是在大讚此事是林佳龍在交通部長任內搭建溝通平台促成。對此，新北市長侯友宜表示，一條捷運，讓汐止的居民苦等了20年，拜託中央趕快核定！新北市已經準備好隨時可以配合動工，汐東捷運快速興建，是他最殷切的期待。

蘇貞昌今早在視察時肯定林佳龍在交通部長任內搭建溝通平台促成，同時也大放選舉年利多，強調，汐東線捷運377億經費中央會大力補助，也將推動基隆捷運如期如質興建，串聯北北基的交通動脈，讓三市居民通勤往來，將變得更便利、更緊密。

侯友宜則說，在汐止民生線優先規劃汐東線後，為了讓汐東線能儘早興建，新北市早就開始行動，不但新闢同興路，預留軌道的共構基礎以及新社后橋的共構軌道，一步一腳印先做好齊全的準備；另外還包括吉林路的拓寬都市計畫通盤檢討，也已經在內政部最後審議階段，還有車站用地也已經辦理都市計畫變更說明會，都已經進入做好基本設計的期末階段。

侯友宜說，新北市這一端已經準備好了，只要中央核定，汐東線就可以立即開工啟動。因為汐止的民眾真的等了很久很久，核定一定會要快，不要再虛耗時光。

至於經費的負擔，侯友宜說，汐東捷運總經費377億，包含要先代墊的29億在內，新北市會義無反顧一肩扛起205億的負擔，因為取之於民，就應該用之於民，最重要的是，中央快速核定，新北市快速動工，汐東捷運只要大家同心齊力，一定可以為居民實現捷運到汐止的盼望。

