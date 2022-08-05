一條「跑馬燈」改變人生！從政20年　黃秀芳自述歷程

▲彰化縣長參選人黃秀芳。（圖／黃秀芳競選總部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，今天接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪，黃秀芳除自揭因一條「跑馬燈」踏入政壇，透露因出身基層小康家庭，更深入理解鄉親心聲，也培養出堅韌果決的個性，看到過去四年彰化發展停頓，人口也跌破125萬，她更勤跑基層要找回彰化人的光榮感。

黃秀芳在節目中說，大學畢業後曾在鞋廠工作擔任業務助理一年，轉換跑道時看到一則電視的跑馬燈「省議員周清玉徵助理」，不料這則跑馬燈帶她踏入政壇，也改變了她的人生，讓周玉蔻也嘖嘖稱奇，而黃秀芳曾連任第16、17、18屆議員、第9、10屆立法委員，如今已是資深政壇老將。

▲資深媒體人周玉蔻專訪彰化縣長參選人黃秀芳。（圖／黃秀芳競選總部提供）

黃秀芳指出，彰化人曾經非常期待彰化縣能夠單獨升格，但沒想到才半年時間，人口數跌破125萬人，完全不符合地制法升格直轄市基本要件，證明過去四年縣政發展停頓，才造成人口外流，縣民已經看清王惠美縣長「口號治縣」的真相，王縣長的「希望氣球」已經破滅，民間已形成一股「換人主政」的氣氛，期待踏實做事、帶來轉變的新縣長。

黃秀芳強調，未來她若入主縣府，她在交通、社福、教育、勞動就業等面向的整套規劃即可上路，加速彰化縣建設腳步這次受黨中央徵召，她會一天當三天用，和縣民一起打拼，找回彰化的光榮感。

周玉蔻在節目中也提到陳時中是否有外溢效應及中國軍演影響？黃秀芳說，受限於節目時間，沒有辦法暢所欲言，但她十分肯定陳時中防疫得宜，受到世界各國肯定，他的格局和執行力，全國民眾也看在眼底，陳時中正在競選之中，他的表現越好，外溢效應就越大，她不但會動員彰化旅北同鄉全力支持陳時中，陳時中一定也會呼籲彰化旅北同鄉返鄉，為秀芳拉票、催票。

中國因為美國眾議院議長裴洛西訪台，惱羞成怒，不敢反制美國，反而以軍演威脅台灣，造成無辜的農漁民及中小企業商家受害，已經引起台灣民眾廣泛憤怒。黃秀芳說，因中國軍演而讓海面和空域船機航行安全受到影響，更引發世界各國對中國的反彈，政府已經宣示加強戒備、防衛台灣的決心，台灣社會無論朝野，也要展現團結一心的態度，避免讓中國藉此操作影響台灣選舉。