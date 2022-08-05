175咖啡公路推廣會辦在市區酒店　姚正玉：推廣酒店還是咖啡？！

▲台南175東山咖啡公路遠近知名，第一選區市議員參選人姚正玉表示，希望市府把觀光人潮帶進東山當地、帶動附近商機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南175東山咖啡公路觀光推廣會即將於6日舉行，第一選區市議員參選人姚正玉表示，市府主辦的5東山咖啡公路推廣會，活動地點竟不在東山175公路上，卻在安平區新開幕的遊艇酒店，市府不把觀光人潮帶進東山當地帶動附近商機，竟把東山咖非業者拉到市區大酒店，到底是推廣東山咖啡，還是在推銷遊艇酒店？！

觀旅局5日公布6日將舉辦「台南175東山咖啡公路觀光推廣會」，由知名作家吳若權老師及台灣咖啡研究室主持人林哲豪領軍開講，現場邀請來自東山14間通過精品評鑑的咖啡業者到場展售及沖煮咖啡，並邀請3間台南知名甜點店研發製作東山咖啡系列甜點組合，限量優惠票4百元可以喝兩杯精品咖啡跟1份聯名甜點，還有活動紀念品可領取，主辦單位特別在活動當天安排定點交通接駁車，由台南火車站出發到活動會場往返。

姚正玉表示，台南市大溪北在地經濟除了農業之外，就是觀光，但觀光發展需要人潮，舉辦觀光活動就是帶進人潮最好的方法，原本對於市府舉辦台南175東山咖啡公路觀光推廣會很興奮地期待，但進一步了解，咖啡公路的推廣會竟然辦在遠離咖啡公路的市區大飯店，實在讓人很錯愕。

姚正玉指出，175東山咖啡公路咖啡節曾是地方的年度盛事，「咖啡紅了、 橘子綠了」更是深入人心的宣傳口號，175公路上咖啡廳不少是因咖啡節而被炒熱，但縣市合併之後，東山咖啡節不再是台南市年度觀光重點，175東山公路上的咖啡香不在濃郁，過去公路上延綿的車陣也不在。

姚正玉表示，大溪北六區各有農經特色，但縣市合併被邊緣化之後，在地人口老化、年輕消費人口有限，活動要有商機，必需靠像東山咖啡節這樣的指標性活動來帶動，很可惜市府沒有想辦法把人潮帶到地方，反而要地方業者出走到大飯店當起推銷員。姚正玉說，或許市區的推廣會比較容易聚集人潮、對咖啡業者也有利可圖，但在遊艇酒店裡的東山咖非，少了在地的山林氛圍勢必走味。她希望這種具有地方特色的年度觀光活動，一定要在當地推廣舉辦，市府必需想辦法用各種優惠或交通接駁的方式將人潮引進地方，否則失去觀光推廣拉抬地方經濟的美意。