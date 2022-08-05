無聊男當街虐殺寵物兔...幾乎踩扁　到案狂辯「不是我」下場慘曝

▲桃園市馬姓男子本月1日不知何故，突然暴怒攻擊路旁民眾豢養寵物兔，動保人士上傳臉書引發網友憤怒。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

動保人士4日在臉書上傳桃園市1名男子，不知何故當街虐殺民眾豢養在路旁的寵物兔，因過程全被旁邊監視器錄下，引發網友公憤肉搜，桃園警方4日晚間循線查獲馬姓男子到案，馬堅決否認「不是我」，也沒去過案發現場，但警方查出馬男穿著褲子與帶有特殊螢光條特徵鞋子，與涉案人相符，馬男才坦承涉案，警方依毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦，並依《動物保護法》移請市府動保處裁處。

▲桃園市馬姓男子本月1日不知何故，突然暴怒攻擊路旁民眾豢養寵物兔，犯案後逃離現場。（圖／翻攝自臉書）

桃園警分局指出，40歲的馬姓男子涉嫌在本月1日晚間10時許，經過桃園區青田街時，突然抓出民眾在路旁籠內豢養寵物兔，隨後用力摔在地上，再以腳狠踹，再以花盆猛砸，寵物兔當場「幾乎被踩扁」慘遭虐死，一月中男子虐殺兔子離開沒幾秒，再度折回用力踹了幾腳才離開現場，整個虐殺過程都被附近監視器拍下，動保人士將這段監視畫面上傳臉書，請大家留意這名暴力份子。

▲桃園市馬姓男子暴怒虐寵物兔，警方偵訊後依毀損罪嫌函送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局大樹派出所接獲報案後調閱周邊監視器，鎖定該馬姓男子等特徵，透過分局群組辨識，迅速掌握該40歲的馬姓男子身分，在4日晚間在桃園區中正路執行便衣勤務時，發現馬男與群組登載涉嫌虐兔男子特徵相符，隨即尾隨並請線上警網支援，經過盤查確認身份無誤後帶回派出所偵訊

馬男到案後堅持否認涉案，辯稱「不是我」，對案情毫不知情，也沒去過案發現場，但員警查出，馬男褲子與鞋子均與監視器均相符，鞋子還有特殊螢光條與犯案男子完全相符，馬男才坦承犯案，警方訊後依毀損罪嫌函送法辦，涉及《動物保護法》部分，將移請動保處裁處。

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