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裴洛西來訪大陸軍演恫嚇　鄭文燦林智堅：與追求和平背道而馳

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天一早，與桃園市長鄭文燦在大溪傳統市場拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天一早，與桃園市長鄭文燦在大溪傳統市場拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

美國眾議院院長裴洛西訪台，中國從今（4）日開始一連三天，針對台灣周圍海域進行軍演，桃園市長鄭文燦與市長參選人林智堅今天受訪時同聲譴責，指裴洛西非常清楚地表白是來挺台灣、挺民主，中國的作法是跟全世界追求民主、追求和平是背道而馳。

桃園市長鄭文燦今天一早陪同市長參選人林智堅，到大溪傳統市場拜票，對於裴洛西昨天離台前發表聲明，中共不能阻止任何人參訪台灣。林智堅認為：「我們都很歡迎裴洛西來台，也可看到裴洛西來台期間，台灣民眾都非常熱情，民主是我們共同捍衛的價值，自由更是我們國人共同期待的生活，我們非常歡迎更多國際的友人來到台灣，看看台灣民主、自由的好生活。

至於中共今天起一連三天進行大規模軍演，林智堅說，我們都譴責這種破壞區域和平方式，台灣人民期待自由經濟繁榮，我們不期待也不願意看見像中共這樣子言語上或軍事行動上的恐嚇。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅與桃園市長鄭文燦同聲譴責中共發動大規模軍演，與追求和平是背道而馳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅與桃園市長鄭文燦同聲譴責中共發動大規模軍演，與追求和平是背道而馳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，美國眾議院議長裴洛西訪台，國際社會都高強度報導，裴洛西非常清楚地表白，她是來挺台灣、挺民主，希望有更多國際上的領導者也能造訪台灣。台美關係不只是堅若磐石，台灣是美國在印太戰略中不可或缺角色，不管是在區域安全、產業合作、或是其他共同事項，台灣都很重要。

鄭文燦強調，追求和平、保護民主是我們不變的價值，我們希望對話、也希望能夠交流，中國的反應讓國際社會都不能認同，G7的外長發表聯合聲明，連續發表兩次對中共軍演對區域安全威脅表達反對立場，中國的作法是與全世界追求民主、追求和平是背道而馳的。

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