疫情趨緩！苗栗市民廣場噴水設施...今起開放1個月　小朋友嗨玩

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市民廣場設置有噴水遊憩設施，但去年受疫情影響沒有開放，市公所收到不少鄉親反映期盼今年市民廣場噴水設施能夠啟動，經檢討、評估目前疫情已趨緩，苗栗市公所決定從今天起到9月4日恢復啟用。今天下午3點半啟用，不少家長搶鮮帶著小朋友到苗栗市民廣場體驗玩水樂!

▲苗栗市民廣場噴水設施去年暑期沒有開放，經評估目前疫情趨緩，今天起開放一個月（每周一暫停）。（圖／記者蔡文淵攝）

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苗栗市公所自2011年起，在市民廣場增設噴水設施，每年會暑假期間會開放民眾戲水消暑，深受親子好評，多年來公所陸續增設親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區等噴水設施，並播放國、台、客語兒歌，配合夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水融為一體，成為親子消暑勝地。

但去年受疫情影響沒有開放，今年暑假開始後，市公所收到不少鄉親反映期盼今年市民廣場噴水設施能夠啟動，經檢討、評估目前疫情已趨緩，且國內5到11歲兒童疫苗接種已到第2劑，6個月到5歲幼兒也於7月下旬開始接種，苗栗市公所決定於8月5日到9月4日恢復啟用噴水設施。

苗栗市長邱鎮軍受訪時表示，噴水設施開放時間為下午3點半到晚上8點，歡迎鄉親前往戲水消暑；期間每週一機械保養、清洗蓄水池，暫停開放，邱市長也呼籲鄉親，務必配合相關戲水規定，並配合現場工作人員的各項防疫、管制措施，進入戲水區請脫鞋、寵物勿入，讓大家享有一處優質的戲水空間。

▲▼苗栗市民廣場噴水設施去年暑期沒有開放，經評估目前疫情趨緩，今天起開放一個月（每周一暫停）。（圖／記者蔡文淵攝）