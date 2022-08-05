獨／啦啦隊女神「裸退」轉戰直播　粉絲搶當男友...她：歡迎報名

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒明星賽剛落幕，50位啦啦隊員也成為大家討論的話題，不過在高雄有一名富邦啦啦隊的女神姍姍選擇急流勇退，轉戰直播圈，她坦言：「直播是比較有未來的趨向，畢竟人是會老的，試試看有沒有其他的機會」。

▲曾經擔任富邦啦啦隊員的姍姍(圖左)，現在回到高雄擔任直播主 。（圖／記者吳奕靖攝）

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曾經擔任富邦啦啦隊的姍姍，選擇工作一年之後急流勇退，回到自己的家鄉高雄努力，目前主要是擔任《好時光國際精品》直播台的購物主播，雖然已經不做啦啦隊，但仍然保有好身材，因為穿著小可愛的當場試換裝的直播形式，都能夠清楚看到她的腰身跟腹肌。

球團啦啦隊總是球迷的目光焦點之一，従光鮮亮麗的球隊舞台轉換到一個人獨撐大局的小螢幕當中，姍姍說：「啦啦隊是一個喜歡熱鬧表演的人，但是直播比較有未來的趨向、走向，畢竟人是會老的，所以想要試試看有沒有別的機會」。在網路直播當中，姍姍都直稱自己是「阿姨」，對於這個名詞，她絲毫也沒在意，因為「我從大學就長這樣，大學就開始教小朋友跳舞，所以對小朋友來說已經是阿姨的年紀了」。

▲曾經擔任富邦啦啦隊員的姍姍，身材相當高䠷 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲姍姍笑著說不少觀眾都搶當要當男友 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲曾經擔任富邦啦啦隊員的姍姍，會直播現場換裝。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然叫阿姨，不過她的年紀真的沒有很大，甜美、活潑的外表讓很多觀眾在留言時，都會說要當她男朋友，姍姍也很大方的說「對哇！好奇怪喔，大家都想要當我男朋友，我在直播都會直接說，你們都可以當我男朋友，因為我現在已經有7個男朋友了，如果要再當可能會太多，原本是從一個禮拜換一個，現在已經延長到一個月換了，每一天都是不同人，大概已經排到31號了，歡迎大家報名喔」。

記者打趣問那2月29日是排哪一位？姍姍笑著回答：「2月29日，還真的不知道，因為來來去去太多了」，還反問記者要報名嗎？四年一次！當場讓記者有點尷尬。不過聊回正經的話題，擔任直播主跟跳啦啦隊有沒有不一樣，姍姍思索了一下回答：「應該是夢想，因為很多女孩子喜歡跳舞，對於啦啦隊就是一個夢想，很多人會爭風吃醋搶位置，但是我自己覺得有過知道就好了，有過經驗就足夠了，裡面到底在幹嘛！這樣已經足夠了，那裡就是夢想，但不是長遠的事情，所以我才會選擇離開」。

▲姍姍說啦啦隊曾經是自己的夢想，但現在覺得「有過就好了」 。（圖／記者吳奕靖攝）