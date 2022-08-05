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獨／龍潭叫賣小兄妹真相曝！嬤讚乖孫是高手：一次可賣10籃高麗菜

記者戴上容、沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區中興路有2名7、6歲幼童，深夜在超商前兜售小飾品，引發社會關注，讀小學的哥哥先前因蜂窩性組織炎住院，今天已從龍潭醫院回家休養，曾姓外祖母澄清，她雖行動較不便，但沒有長年臥床，是小朋友貪玩才引發外界關切，不過談到孫女的叫賣技巧，阿嬤難掩驕傲說：她在山上可是叫賣高手！一次可賣10籃高麗菜。

▲▼ 20220805龍潭。（圖／記者戴上容攝）

▲龍潭叫賣表兄妹的哥哥（左，藍衣）蜂窩性組織炎出院了 。（圖／記者戴上容攝）

《東森新媒體ETtoday》記者5日上午前往2名幼童家中採訪，女童媽媽及阿嬤相當高興有媒體願意讓她們澄清真相，採訪當下，孩子們活潑的爬上爬下和倉鼠玩，但聽到媽媽喝斥，小孩也都很聽話，牆上也畫滿了小孩的創作作品，一家人氣氛相當融洽。

▲▼ 20220805龍潭。（圖／記者戴上容攝）

▲牆上也畫滿了小孩創作作品。（圖／記者戴上容攝）

女童媽媽說，他們一家人原本在新竹尖石鄉生活，哥哥日前因頑皮自己去招惹蜜蜂，被蜜蜂螫，後來手又一直抓，結果感染到蜂窩性組織炎，傷口發炎腫了，才趕緊下山醫治，她陪哥哥在醫院住幾天，沒想到家裡妹妹和她表哥就偷偷跑出去，她當時人在醫院，看到朋友傳得IG訊息才知道妹妹闖禍了，回家後還把兩個孩子訓了一頓。

▲▼ 20220805龍潭。（圖／記者戴上容攝）

▲哥哥日前頑皮自己去招惹蜜蜂，結果被蜜蜂螫造成窩性組織炎而住院治療。（圖／記者戴上容攝）

曾姓阿嬤說，小朋友暑假都睡到中午，可能因此晚上睡不著，事發那天她確認小孩睡了，並再三確認有把一樓鐵門拉下來，一切安穩無誤，這才吞半顆安眠藥入眠，沒想到小朋友半夜偷起床打開小門到超商半夜叫賣。為了怕類似事件發生，現在家中小門已安裝小鎖，鑰匙也已經收起來，不會再讓小孩半夜跑出去！

▲▼ 20220805龍潭。（圖／記者戴上容攝）

▲ 阿嬤已經加裝鎖頭，不管小孩怎麼用都打不開，安全百分百 。（圖／記者戴上容攝）

阿嬤特別說明，雖然她有中度中風，但沒有長年臥床，不知道為什麼新聞報導寫她躺在床上，阿嬤說起這對表兄妹則難掩驕傲，「張妹妹她非常厲害呀！我在山上賣高麗菜，妹妹她很會幫忙，在路邊的時候會一直誇客人漂亮、嘴超甜的，妹妹一次叫賣，就可以賣到10籃的高麗菜哟！」。

談及孫子何小弟，阿嬤說起了家中難過的事，何小弟的爸爸6月不幸在山上猝死，小朋友才因被迫先到市區生活，可能還很不習慣才會有發生這樣的事情，其實妹妹喜歡叫賣，若沒表哥何小弟幫腔，兩人是不敢出門的，他們賣的是家人在蝦皮上賣的掛飾。她昨天接到很多想捐善款電話，雖然一家人近期雖遭逢變故但仍過得去，目前不用捐款，很謝謝大家關心。

▲▼ 20220805龍潭。（圖／記者戴上容攝）

▲ 阿嬤說明整個事件。（圖／記者戴上容攝）

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