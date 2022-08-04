7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！雨中叫賣飾品　警查真相滿滿洋蔥味

▲桃園市龍潭警方4日凌晨在中興路超商前發現一對年僅7、6歲幼童兜售小飾品，詢問後協助護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區中興路上，4日凌晨有路人發現一對年僅7、6歲兄妹在超商前擺攤兜售小飾品，龍潭警方據報前往查看，女警詢問小兄妹為何凌晨還不回家，小兄妹透露，因阿嬤生病，他們趁著阿嬤晚上睡覺，幫忙兜售阿嬤平時販賣小飾品，想幫忙賺點錢；女警一陣心酸先護送小兄妹返家，驚覺這個家庭有不為人知的困境，副所長曹培翔得知後趕往瞭解狀況，強調日後會隨時協助關心，並通報市府社會局協助。

龍潭警分局中興派出所警員邱春松、鄧雅文等2人於今（4）日凌晨4時許巡邏途中接獲報案，在中興路上某超商前有2名幼童兜售小飾品，巡邏車趕抵後，果然發現2名幼童在細雨中擺攤，女警詢問2明分別為7歲與6歲小兄妹為何凌晨還不回家，還在兜售小飾品？年幼小兄妹說原本住在新竹縣尖石鄉，放暑假後暫時住在龍潭親戚家，因不清楚龍潭親戚家住處，女警請小兄妹收拾小飾品，要護送他們返家。

▲桃園市龍潭警方4日凌晨在中興路超商前發現一對年僅7、6歲幼童兜售小飾品，女警協助護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）



巡邏車一路詢問過往早起路人，但多半都說不認識，經過近1小時終於找到幼童親戚住處，員警敲門時，幼童透露，家中只有阿嬤臥病在床，行動不便無法起身開門，妹妹拿出鑰匙交給員警開啟家門，順利將小兄妹護送返家。



經詢問阿嬤後瞭解，7歲的何姓男童與6歲的張姓女童，原居住在新竹縣尖石鄉，因父親過世，母親為了到龍潭醫院照顧哥哥，就近搬到龍潭親戚家暫住，兄妹倆趁著深夜阿嬤熟睡之際，天真的拿著媽媽平時販賣小飾品，跑到附近超商前販售，想幫忙媽媽賺點錢付哥哥醫藥費，但沒想到賣到凌晨沒賣出多少小飾品，兄妹倆反累癱了。

▲桃園市龍潭警方4日凌晨在中興路超商前發現一對年僅7、6歲幼童兜售小飾品，警方到場協助，並表示未來將隨時給予及時協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

62歲曾姓外祖母向警方說，自己之前因中風後造成行動不便，女婿英年早逝，女兒平時在網路上販售女性小飾品，靠著微薄收入獨自撫養3個小孩，近日因哥哥住院，因此留在醫院照顧，晚上無法在家中照料這對小兄妹。

中興派出所副所長曹培翔獲悉前往關懷該弱勢家庭，並強調日後會隨時前往慰問關懷，告知曾姓婦人，未來如有需要可隨時致電派出所；另外會通知里長等善心人士給予協助，警方也會請市府社會局協助幫忙，曾婦感謝警方即時援助，左右鄰居獲悉後也對警方熱心為民服務表示稱讚。

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