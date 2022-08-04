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謝和弦喊「飛彈射海裡叫自慰」！藉機宣傳政見：紅燈區合法化

▲▼謝和弦參選中正萬華議員。（圖／翻攝臉書／謝和弦）

▲謝和弦參選中正萬華議員，針對解放軍軍演說話。（圖／翻攝臉書／謝和弦）

記者柯振中／綜合報導

中共解放軍4日開始6區軍演，引許多台灣人擔憂，就怕真的打起來。對此，藝人謝和弦4日表示，將飛彈射進海裡，與「把X射在衛生紙上」一樣，都可以叫做自慰，可能演變成更激烈、傷害他人的舉動，藉此呼籲「紅燈區落地」，引起廣泛討論。

謝和弦4日表示，把飛彈射在海裡，跟「把X射在衛生紙」是同樣的道理，都能稱為自慰，是發洩慾望的行為，但這種行為可能演變成更激烈、傷害他人的舉動，所以非常需要畫線，「在固定的框框裡面，可以合法的做色色的事情，以不傷害他人為前提，你情我願的交易。」

因此，謝和弦呼籲，台灣需要可以被合法控管的特區，「我們需要#紅燈區落地」，若可以設在他的選區萬華，不但能讓在地的色情產業人員得到合法經營保障，周邊的經濟效應也能提升，連帶的拉高土地、房屋的價值。

▲▼謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲謝和弦表示，飛彈射進海裡，與「把X射在衛生紙上」是同樣道理。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

謝和弦指出，萬華作為台灣最早開發的區域，目前有大量危老建築，只要性專區成功設立，都更成功的可能性將大幅提升，「這是一個兩全其美的方法，這件事別的議員不敢做，請讓我阿扣謝和弦來努力看看。」

此外，謝和弦同時也譴責中共解放軍將此次軍演的行徑，痛罵「有種去射關島外海」，最後仍不忘催票，「#中正萬華請唯一支持謝和弦。」

謝和弦的貼文曝光後，立刻引起不少粉絲討論，留言去也瞬間被刷爆，「太會形容了」、「這個峰迴路轉的思路真的頂尖」、「唯一支持謝議員！哈們」、「中正萬華唯一支持，哈們」、「現在遷戶籍到萬華還來得及嗎？哈們」、「可惡…可是紅燈區好棒」、「好有道理，原來您文筆這麼好，支持您！」

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