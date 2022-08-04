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大陸 大陸焦點 特派現場

陸軍事專家曝「鎖台3天安排」航母、核潜艇全上：隨時可由訓轉戰

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍已於4日下午約1時56分，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。大陸國防部發言人譚克非4日下午強調，「中國軍隊說話是算數的。」對此，大陸軍事專家直言，此次演習首次組織航母編隊威懾演練，構建海上立體作戰體系。他並罕見透露，此次演習安排了核潛艇配合行動。

據《環球時報》報導，從4日至7日三天內，解放軍將如何排兵布陣，做到 「中國軍隊說話是算數的」？此次演習體現了哪些特點？大陸海軍研究院研究員張軍社4日表示，「此次演習首次環繞整個台島組織聯合海空演訓，演練聯合防空、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等科目，實戰背景很強，隨時可以由訓轉戰，充分反映我軍體系支撐下的聯合作戰能力有很大的提升。」

▲解放軍東部戰區發射帶有鑽地彈頭的東風-15型導彈。（圖／翻攝玉淵譚天微博）

▲解放軍東部戰區發射導彈畫面。（圖／翻攝玉淵譚天微博）

4日中午，東部戰區發布當天演習的第一條動態，消息顯示當天13時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。

4日下午，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，當天下午，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

▲解放軍東部戰區發射帶有鑽地彈頭的東風-15型導彈。（圖／翻攝玉淵譚天微博）

張軍社表示，「此次演訓首次在台島以東設置靶場，當時為美國眾議長裴洛西護航的美國『里根』號航母編隊在這一帶，在我發布重大軍事演習消息後，其由台島東南連夜向東後退幾百公里，充分反映出我遠域懾止能力。」

與此同時，東部戰區出動海空兵力在台灣周邊海空域展開聯合軍事行動。在預警機引導下，海軍數艘驅護艦在台灣海峽、台島北部、台島西南和台島以東海域展開實戰化警巡。海軍航空兵多架次戰機抵近台灣海峽、台島北部空域實施空中警戒巡邏。

對此，張軍社表示，「解放軍海空兵力大規模連續穿越所謂的『海峽中線』進行警戒巡邏，這表明在解放軍的字典理，從來沒有所謂的『海峽中線』，台灣海峽阻擋不了解放軍維護國家主權和領土完整的決心意志。」

不僅如此， 張軍社還表示，此次演習還首次組織航母編隊威懾演練，構建海上立體作戰體系。他透露，此次演習安排了核潛艇配合行動，「一般情況下，航母編隊執行任務，一般都會有核潛艇配合行動。」

此次演習由最靠近台灣的東部戰區負責組織，但張軍社表示，事實上參演兵力還包括其它戰區，「這反映了解放軍各戰區之間的協同配合能力很強。」

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