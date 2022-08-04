解放軍環台軍演　陸委會：台灣人民絕不會屈從北京的文攻武嚇

▲北京街頭一處電視牆播放解放軍軍演消息。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

解放軍為報復美過眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，於4日展開環台軍演。對此，陸委會4日表示，台灣人民絕不會屈從北京的文攻武嚇，「正告中共當局，勿再藉機挑釁生事，立即放棄恫嚇報復手段，正視兩岸互不隸屬的現狀，和平對話、化解分歧。」

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上提到，中共當局藉美國眾議院議長訪台，無所不用其極的對台極限施壓，在台海周邊海空域軍演，違反國際法劃設禁航區，更侵犯我領土、領海主權，「對於中共此侵略行徑，我們要給予嚴厲的譴責，並表達嚴正的抗議。」

邱垂正指出，台灣人民絕不會屈從北京的文攻武嚇，我國均嚴密戒備守衛國土、捍衛主權，政府也會與理念相近的國家密切合作，堅守自由民主陣營，「我們堅決反制任何侵害我國主權的行為。」

邱垂正說，中共始終不放棄武力犯台，進一步破壞台海現狀，衝擊區域穩定與國際航道的安全，也暴露其挑戰國際政治經濟秩序的野心，「我們呼籲國際社會也要嚴正看待北京對外擴張侵略的意圖，政府兩岸政策一貫而堅定不會改變。」

邱垂正還說，「我們要正告中共當局，勿再藉機挑釁生事，立即放棄恫嚇報復手段，正視兩岸互不隸屬的現狀，和平對話、化解分歧。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

