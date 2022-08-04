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大陸 大陸焦點 特派現場

東部戰區實彈射擊用「鑽地彈頭」東風-15導彈　6機位拍攝發射畫面曝

記者魏有德／綜合報導

解放軍今（4）日進行台灣周邊實彈射擊軍演，軍演結束後，外界猜測是何種型號導彈參與軍演。大陸微博政經大V「玉淵談天」傍晚在個人平台上上傳一組導彈發射的畫面，經比對後發現，這批發射的導彈為東風-15型，並非外界推估的東風-17型極音速導彈。

▲解放軍東部戰區發射帶有鑽地彈頭的東風-15型導彈。（圖／翻攝玉淵譚天微博）

▲解放軍東部戰區發射帶有鑽地彈頭的東風-15型導彈。（圖／翻攝玉淵譚天微博，下同）

據了解，這組東風-15型導彈發射畫面由6個角度機位展示，發射時的震撼力還讓某組鏡頭震歪，此外，在某個角度的發射畫面可以發現，畫面中有兩枚導彈先後升空，留下長長的推進白煙。

▲解放軍東部戰區發射帶有鑽地彈頭的東風-15型導彈。（圖／翻攝玉淵譚天微博）

公開資訊顯示，東風-15型導彈最新型號為東風-15C，最早曝光時間為2007年，與1989 列裝的東風-15型有較大的技術升級。值得注意的是，東風-15C導彈的戰鬥部是一個拉長圓柱體的鑽地彈頭，整個戰鬥部長約2至2.5公尺，主要用於打擊敵方掩體、鋼筋混凝土加固的永久工事、地下設施和地下指揮中心，也就是俗稱的「鑽地彈」。

東風-15C型導彈使用末段雷達制導或紅外成像制導，使得射程和精度得以提高許多，目前已知的射程約在700公里左右，導彈精度CEP值（circular error probable 圓形公算誤差）在15至20公尺間。

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