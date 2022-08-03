桃園+2562！8／5增設26社區接種站　市府籲長者踴躍施打拿好康

▲桃園市政府衛生局長王文彥今天指出，為提升身體保護力，市府規劃8/5日在全市開設26處社區接種站，籲請65歲以上長者踴躍接種。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（3）日新增2,562例本土確診個案，較昨日的2,027例上升約26.39%；有鑑於中央對入境人口政策放寬，疫情降幅趨緩，為提升市民防護力，市府規劃8/5（週五）在全市開設26處社區疫苗接種站，鼓勵65歲以上長者（含55歲以上原住民）踴躍施打，當天完成接種者可獲得超商禮券700元、快篩試劑2劑與白米1包等好康。

王文彥表示，桃園市今天新增2,562例本土個案，較昨（2）日的2,027例上升約26.39%，其中65歲以上個案占7.18 %、18歲以下個案占20.65%；另外，全國今天新增2萬3,718例，相較上周7月27日（三）2萬5,521本土案例，下降7.06%，較昨（2）日2萬3,302例則上升了1.79%。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥今天指出，市府規劃8/5日在全市開設26處社區接種站，請65歲以上長者踴躍接種，可獲得超商禮券700元與桃園好米等好康。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王文彥說，鑒於中央對入境人口政策放寬，接種疫苗為免疫防護力的重要方法，市府規劃於5日（週五）上午8時至12時在全市開設26處社區疫苗接種站，特別鼓勵65歲以上長者（含55歲以上原住民）踴躍接種，凡當日在社區接種站完成接種的65歲以上長者（含55歲以上原住民），皆可獲得超商禮卷700元、快篩試劑2劑與白米1包等好康，市府也鼓勵其他年齡層符合接種資格者前往施打。

王文彥也提及，確診者康復後仍可能有呼吸道、皮膚或神經認知等方面等症狀，目前全市共計10家醫院開辦長新冠整合性門診，包括聯新國際醫院、林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、敏盛綜合醫院、龍潭敏盛醫院、中壢長榮醫院與華揚醫院等。

王文彥強調，若民眾自解除隔離日起算6個月內，若有相關症狀，可透過整合門診主責醫師專業判斷後，可提供整合醫療服務，只需繳交一次掛號費與一次部分負擔。「COVID-19染疫康復者整合性門診」服務醫院名單及門診時段資訊，可至衛福部網站（網址:https://reurl.cc/4pykQX）或市府衛生局網站（網址: https://reurl.cc/Qb9pOo）查詢。

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