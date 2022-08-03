　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹市+625　BA.4、BA.5仍有潛在風險！逐桌敬酒(茶)再等等

▲0803新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今日新增625例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳陳凱力／新竹報導

新竹市今（3）日新增625例確診個案，今（111）年以來累積87,223例，居家照護者為3,707人，居家隔離為1,027人。

市府表示，許多COVID-19確診後康復者會出現後遺症，衛福部於去年底推出「染疫康復者門住診整合醫療計畫」，新竹市計有台大、馬偕、國泰及南門等4家醫院參與，提供以病人為中心的跨科整合治療，請有需要之民眾多加利用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整合門診將有主責醫師負責病人之整合醫療，經主責醫師診斷後，視病人醫療需求，安排相關科別醫師會診。民眾接受當次整合醫療服務後，不需繳交多科別掛號費，僅需繳交一次掛號費及部分負擔。

衛生局提醒，雖國內疫情趨緩，仍不可輕忽BA.4、BA.5病毒的潛在風險，民眾外出聚餐時有飲食需求，得免戴口罩，但宴飲場合目前仍不能夠逐桌敬酒(茶)；指揮中心將滾動檢討相關風險，在可以接受的狀況時，再進行開放。

民眾應注意，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，提醒尚未完整接種疫苗之民眾及小朋友，請於本市防疫資訊網頁查詢各年齡層新冠疫苗合約醫療院所開診時間預約接種。

►無人看顧成肥羊　揹1整袋零錢趴趴走...竹北娃娃機怪盜落網

►一片屋頂上千萬？新竹將軍村修復又爆「0經驗」　市府重砲反擊

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
開法拉利撞死男大生　「傳奇富商」當庭稱月薪6萬
快訊／高雄男「從天而降」摔落鬧街！嚇壞路人
突收網購通知「台灣全部停發」　他PO訊息：一律銷毀！網戰翻
快訊／震撼彈！大陸宣布反制美國　8大措施曝光
飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦」　答案曝光
快訊／陸東部戰區宣布：繼續對台灣「3區域」海空域實戰軍演
快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士爆頭死亡
尹錫悅民調雪崩暴跌！支持率剩24%「比朴槿惠還慘」：會深刻反

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園+2,280例本土確診　恙蟲病例8月初首現、籲請減少皮膚裸露

一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生成

強強聯手！「高雄飯店X王鵬傑」獨家中秋禮盒　奶皇流沙超罪惡

突收網購通知「台灣全部停發」　他PO訊息：一律銷毀！真相曝光

立秋要來了！命理師曝4生肖「逆天迎財神」：準備發大財

要求男友送花！菜鳥妹「七夕收1大束」放辦公室　她噴：想炫耀？

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

飛彈沒射進領空就安全？網見這圖酸爆：共機也沒進來，為何要伴飛

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

桃園+2,280例本土確診　恙蟲病例8月初首現、籲請減少皮膚裸露

一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生成

強強聯手！「高雄飯店X王鵬傑」獨家中秋禮盒　奶皇流沙超罪惡

突收網購通知「台灣全部停發」　他PO訊息：一律銷毀！真相曝光

立秋要來了！命理師曝4生肖「逆天迎財神」：準備發大財

要求男友送花！菜鳥妹「七夕收1大束」放辦公室　她噴：想炫耀？

導彈飛過台灣上空「日本宣布才知道」　律師：打麻將會公開透明？

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆：想換被拒絕

夏天吃超適合！名廚傳授「4道超經典涼拌菜」　婆媽秒學會

飛彈沒射進領空就安全？網見這圖酸爆：共機也沒進來，為何要伴飛

桃園+2,280例本土確診　恙蟲病例8月初首現、籲請減少皮膚裸露

U12／全家愛洋基　委國「小A-Rod」的哥哥是「基特」

快訊／台中貨櫃車撞分隔島！毀路燈路樹將賠慘　還被查出超載

台驊上半年EPS14.11元、本業獲利優於去年同期　持續朝多元化發展

日稱「導彈落入專屬經濟區」　陸外交部酸：是對釣魚島虎視眈眈

讓女兒開心玩！拒寫國中暑假作業　爸媽狀告學校和教育局

最特別父親節！潘逸安辣妻懷二胎「大女兒親肚中baby」超有愛

曝中共軍演發射導彈「不正常」決策理由　學者：高層政權嚴峻不穩定

神鬼騙徒踼鐵板！找2傳播妹陪睡2天卻賴帳　遭脫光逼自尻狂喊爽

台灣海峽若遭封鎖會怎樣？全球海運大咖警告1後果：那就慘了

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

生活熱門新聞

「你以為的台灣領空」2圖曝光　藍白酸民惦惦了

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

又有颱風要生成！　午後大雷雨轟炸

突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝光

午後雨彈來襲！5縣市大雨特報

走進60歲爸媽房間　床頭驚見「保險套」還有手銬

4飛彈穿台「國防部卻不吭聲」　他戳破7關鍵

網紅是渣男！　女網友莫名變小三：他竟帶朋友3P

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

防空警報超安靜！網怒提1事：日本有，台灣卻沒有？

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看

更多熱門

相關新聞

竹縣+721　縣府推「急性感染後徵候群」門診

竹縣+721　縣府推「急性感染後徵候群」門診

新竹縣今日新增721例本土確診案例，居家隔離871人、居家照護列管人數2053人，今年累計確診人數11萬9258人。

基隆專責病房收治35人　林右昌：空床率55.7%

基隆專責病房收治35人　林右昌：空床率55.7%

在社群媒體上賣快篩試劑、血氧機　南投縣民遭罰3萬

在社群媒體上賣快篩試劑、血氧機　南投縣民遭罰3萬

又添兒童重症！2名1歲童分別爆MIS-C和腦炎

又添兒童重症！2名1歲童分別爆MIS-C和腦炎

40多歲男確診3天後「家中死亡」　無慢性病、打3劑疫苗

40多歲男確診3天後「家中死亡」　無慢性病、打3劑疫苗

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

金剛悄回台想給女友驚喜！

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面