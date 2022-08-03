竹市+625　BA.4、BA.5仍有潛在風險！逐桌敬酒(茶)再等等

▲新竹市今日新增625例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳陳凱力／新竹報導

新竹市今（3）日新增625例確診個案，今（111）年以來累積87,223例，居家照護者為3,707人，居家隔離為1,027人。

市府表示，許多COVID-19確診後康復者會出現後遺症，衛福部於去年底推出「染疫康復者門住診整合醫療計畫」，新竹市計有台大、馬偕、國泰及南門等4家醫院參與，提供以病人為中心的跨科整合治療，請有需要之民眾多加利用。

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整合門診將有主責醫師負責病人之整合醫療，經主責醫師診斷後，視病人醫療需求，安排相關科別醫師會診。民眾接受當次整合醫療服務後，不需繳交多科別掛號費，僅需繳交一次掛號費及部分負擔。

衛生局提醒，雖國內疫情趨緩，仍不可輕忽BA.4、BA.5病毒的潛在風險，民眾外出聚餐時有飲食需求，得免戴口罩，但宴飲場合目前仍不能夠逐桌敬酒(茶)；指揮中心將滾動檢討相關風險，在可以接受的狀況時，再進行開放。

民眾應注意，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，提醒尚未完整接種疫苗之民眾及小朋友，請於本市防疫資訊網頁查詢各年齡層新冠疫苗合約醫療院所開診時間預約接種。

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