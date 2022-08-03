竹縣+721　確診解隔後「急性感染後徵候群」縣府推整合門診

▲新竹縣今日新增721例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增721例本土確診案例，居家隔離871人、居家照護列管人數2053人，今年累計確診人數11萬9258人。

竹縣衛生局指出，為提供COVID-19染疫康復者更優質的身心健康關懷整合，新竹縣針對COVID-19確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，例如疲倦、喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等，安排台大生醫醫院竹北院區、台北榮民總醫院新竹分院和東元綜合醫院等3家醫院，提供周全性及跨科別之整合門診醫療照護服務，由醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師評估家庭支持功能，協助轉介適當之社會福利資源及心理健康照護，保障個案後續康復照護需求，以提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。

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整合門診科別包含胸腔科、感染科、身經內科、心臟內科、腸胃科內科、精神科、皮膚科、復健科、腎臟科、免疫風濕科及其他COVID-19急性感染後徵候群相關科別。病人接受當次整合門診後，僅需繳交一次掛號費和部分負擔，請染疫康復民眾多加利用，追蹤康復狀況。詳細訊息請至3家醫院整合門診預約掛號。

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