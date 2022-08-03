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基隆+392！全市專責病房收治35人　林右昌：空床率55.7%

▲0518基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心3日公布國內本土病例，新增2萬3718例，其中基隆新增392例，市長林右昌表示，全市專責病房收治35人，空床率超過五成五，提醒大家面對詭譎病毒BA.5恐再起，提早並完整接種疫苗形成保護力，落實各項防疫措施，尚未完整接種疫苗的市民，可向本市合約醫療院所接種，各項疫苗資訊可上「基隆市衛生局」網站查詢。

▲0803基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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有關基隆市疫情部分，本市今日392名確診人數中，外縣市通報67例，佔17.09%；其中女性215人、男性177人；若以年齡別區分，35-44歲有96人最多，占24.49%，其次為25-34歲有67人，占17.09%；至於75歲以上的長者有5人、65-74歲有25人、6歲以下有26人。

林右昌指出，基隆長庚及部立基隆醫院，先後申請調整專責病床後，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治35人、空床44床，空床率55.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症11名、中症3名、輕症9名；部立基隆醫院，中症4名、輕症8名；三總基隆分院、礦工醫院，無收治。

▲0803基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬3629人，利用快速通道的有3萬6734人，有7萬2221人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬4863人，條件不符合則有1萬7358人。

▲0803基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

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