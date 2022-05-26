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「台南X新竹-雙城市集」28日巨城開賣　影后陳淑芳將現身

▲林智堅指出，琳瑯滿目的台南農特產品，樣樣都令人驚喜。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅指出，琳瑯滿目的台南農特產品，樣樣都令人驚喜。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與台南市政府攜手推廣在地農特產品，本週六（28日）上午11點將在Big City遠東巨城購物中心1樓舉辦「台南X新竹-雙城市集」。新竹市長林智堅表示，屆時現場不僅有台南的甜蜜蜜鳳梨，也有新竹貢丸米粉、全台唯一水潤餅，消費還可集點兌好禮。此外，金馬影后陳淑芳也將現身，歡迎市民朋友同樂，一同買爆台南、新竹名特產！

林智堅表示，新竹、台南都是擁有豐富歷史與文化的古城，同時有高科技產業聚落竹科與南科，更同樣都是美食之都。這一次台南市邀請新竹市一起舉辦雙城市集，推銷在地農產品與特色伴手禮，在顧防疫同時，照顧農民與店家，也讓民眾品嚐到兩個城市最棒的美食。

林智堅指出，琳瑯滿目的台南農特產品，樣樣都令人驚喜，尤其是台南正值產期的甜蜜蜜鳳梨，香氣與甜度皆是一等一品質，活動現場也會有讓人唇齒留香的台南滷味、雞爪凍，台南山上區農會、麻豆農會優質產品，以及茶葉蛋、椪餅等超人氣伴手禮。

林智堅也公開新竹農特產品，全台知名的新竹貢丸，咬在嘴裡，Q彈有勁，新竹市農會經典牛樟芝茶苦甜回甘，更有全台唯一的水潤餅加入戰局，歡迎民眾選購。此外，還有許多台南、新竹在地農特產品，送禮自用兩相宜，盼市集當天大家都能逛得舒心、吃得放心、買得開心。

主辦單位表示，當日於活動服務台完成指定動作可兌換集點卡，只要在市集各攤消費滿100元，即可獲1點，集滿5點贈台南甜蜜蜜鳳梨1顆、集滿10點贈鳳梨啤酒1瓶；另外，透過臉書分享雙城市集活動貼文，也贈台南甜蜜蜜鳳梨截切水果1盒，限量1000份。

「雙城市集」活動內容豐富吸睛，除了新竹經典美食9攤、台南在地特色農特產9攤及排隊美食名店16攤，共計34個攤位，還有魔術表演、創意料理示範，更由金馬影后陳淑芳擔任神秘嘉賓，將現身新竹現場，製作鳳梨炒米粉、和民眾一起逛市集。活動相關問題可洽台南市政府農業局(06)6355862。

產發處表示，歡迎想品嚐美食的朋友於當日逛市集、買新鮮，沒辦法到場也不必擔心，在市集販售之產品均可在該攤商網站下訂或電洽新竹市農會農民直銷站(03)5386143購買。

市府提醒，逛市集也要做好防疫，除了戴口罩、安裝「台灣社交距離」App，進入市集前也要量測體溫、手部消毒、請勿邊走邊吃。

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