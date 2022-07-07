新竹左岸Camping Day 古董車+古物市集下週末登場

▲歡迎大家到改造後的左岸來一趟綠色戶外之旅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022「喔野！Camping Day」城市野營體驗，7月16日將於新竹左岸水源草原登場，今舉辦宣傳記者會。新竹市政府秘書長陳章賢表示，為推廣良好的生態旅遊，市府結合古董車產業，透過復古露營車，搭配時下最夯的野餐風格、古物市集，打造出最時尚的城市野營樣貌，歡迎大家到改造後的左岸來一趟綠色戶外之旅。

陳章賢表示，近來受到疫情影響，許多人無法出國，選擇戶外踏青露營，國內常態性露營人口已經突破200萬人，露營活動已成為新生活熱潮。7年前的左岸滿地是混凝土、垃圾與消波塊，在市府團隊積極改造下，現在已成為可以跑步、打球、騎單車的美好戶外場域。

市府表示，「喔耶Camping Day！」7月16日下午3時起，於新竹左岸水源草原登場，特別與七大露營品牌，包含合擎股份有限公司、老獵人Vintage Hunter、camping Bar、愛上露營、Outdoorbase、迪卡儂、城市綠洲、早點名，共同聯名，民眾到活動現場可透過專業露營達人學習走出戶外輕鬆上手。

產發處處長許智堡表示，本次結合多重元素、復刻古董車的野營活動不只可體驗豪華帳篷，還能欣賞不同種類特色露營車、爵士樂、戶外DJ秀，展現露營各種樂趣及最新話題，更能與喜愛露營的同好一起進行一場露營品牌產業交流。活動現場將限量發放300份客製化行李箱貼及200張紀念拍立得，邀請市民朋友一起換上「城市野營風」主題裝扮，一同享受最chill的午後。