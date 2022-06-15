新竹市荔枝節「豐荷日荔採果趣」6／18開跑　以行動支持在地果農

▲2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」本周六開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺/新竹報導

把握全台荔枝最後產期！2022新竹市荔枝節「豐荷日荔，採果趣」本周六開跑，新竹市副市長沈慧虹今（15）日宣布，本市7座荔枝觀光果園自6月18日起陸續開放採果，入園前150名發放限量「入場體驗券」，可折抵50元購買優惠，促銷優惠活動期間至7月中旬，邀請市民以實際行動力挺在地果農，分享臉書貼文還可參加限量3組「夢幻荔枝網美花束」抽獎。

今日於擁百年荔枝樹與傳承五代的蔡明風觀光果園舉辦2022新竹市荔枝節記者會，沈慧虹表示，新竹市香山是全台產季最晚、最北端的產地，今年以「豐荷日荔，採果趣」為主題，希望大家疫情過後走出戶外，新竹市荔枝共三種品種，有黑葉、糯米荔枝、桂味，皆有各自擁護者。

「農民相當辛苦，總是看天吃飯！」沈慧虹說，今年受氣候影響，荔枝產量較往年少，請大家把握機會，不論是野外採果順道遊香山，或到農業直銷站選購產品，甚至是宅配服務，「歡迎一起品嚐最對味的在地風味！」

她說，今年以兼顧防疫及照顧農民為原則，入園採果不但可免費品嘗新鮮荔枝，若想購買荔枝分送親友或當伴手禮，也可使用限量入場體驗券，折抵50元優惠，歡迎全台國人把握最後荔枝產期，來新竹市荔枝園採果，用行動支持在地農民。

新竹市農會理事長陳勝賢表示，新竹市荔枝種植面積約20公頃，產量約4萬斤，今年因降雨日數多，產量只剩下3成，「希望愛吃荔枝多多來採果。農民直銷站也有在賣，歡迎大家參觀選購，為辛苦的農民捧場！」

產發處指出，新竹市荔枝採收期從6月下旬至7月中旬，各果園荔枝熟成時間略有差異，請於採果前致電詢問各觀光果園開放採果時間，入園需量測體溫及手部消毒。

產發處說明，今年新竹市農民直銷站也針對不同消費族群，首度推出「荔即享用-單人隨手罐」、「好荔成雙-雙享餐」與「荔枝分享盒-家庭組」，考量疫情及消費習慣改變，同步推出線上購買通路(https://pse.is/3apl4j)。

另，民眾於「新竹市新鮮事」粉絲專頁按讚、公開分享本次活動貼文、標註兩位朋友，及「＃豐荷日荔，採果趣」即可獲今年限定「夢幻荔枝網美花束」抽獎資格，將在6月24日抽出3位幸運兒。獲獎民眾請於6月26日前至新竹市農會農民直銷站領取好禮。