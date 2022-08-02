林佳龍嗆侯友宜「無心就會找藉口推辭」　預告每周都會推出新政見

記者蘇晏男／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍向新北市長侯友宜喊話，表示自己已準備好與其辯論，希望從下周可以開始第一場，每周一場，一直到投票日；林也嗆侯，「有心就會找方法解決問題，無心的話就會找藉口來推辭」，他對大台北首都圈已準備好政見，到投票日前，至少一周會有一道主菜，期許侯友宜可以答應辯論。

▲林佳龍2日到淡水清水巖參拜。（圖／記者許靖騏攝）

林佳龍競選總部昨正式開張，今林第一站到淡水清水巖參拜。對於為何選擇來淡水，林佳龍表示，淡水是美麗的海岸，也是台灣開發很重要地方，所以從這出發；來地方後大家關心建設，包括淡江大橋、台61甲與64縣道立體化連結、新濱快速道路平交路口改善、台北港發展等。

林佳龍也說，民眾除交通外也關心觀光，淡水有漁人碼頭、八里左岸跟淡水老街；現在淡海輕軌綠山線已通車，等藍海線第二期通車，跟淡江大橋共構，進入淡水後將會是一個「移動城堡」，可搭輕軌看美景，享受在地特色美食，把整個淡水、基隆、北海岸串聯成世界級的旅遊目的地。

被問如何看侯友宜說新北統籌分配款項最少，但即便如此，仍花了61億元在增加社會福利，林佳龍表示，「有心就會找方法解決問題，無心的話就會找藉口來推辭」，為什麼基隆、桃園可以補助長輩假牙，就偏偏新北不可以，這代表侯友宜心中，長輩的牙齒不重要，新北要超越台北，就從社會福利來拉平。

針對林佳龍要求跟侯友宜辯論，但侯市府卻說沒看到林的實質政見，更說希望林多認識新北，林佳龍反擊，「這都是空話啦」，65歲長輩裝假牙不是政見嗎？大台北環狀線每個場站多蓋社宅，這不是政見嗎？

林佳龍強調，他對大台北首都圈已都準備好政見，到投票日前，至少一周會有一道主菜，期許侯友宜可以答應辯論；林說，辯論不是在賞賜對手，而是讓市民投票時知道這些應徵工作的人在做什麼。

林佳龍也喊話侯友宜，心態上不要高高在上，大家平起平坐，他自己已經準備好了，隨時可以展開辯論，希望從下周可以開始第一場，每周一場，一直到投票日。

對於要侯友宜表態是否當選後不落跑選總統，但侯說「做好現在新北市長是最重要的」，林佳龍直言，「這個也是空話」，努力工作做好每一天，但他也遇到很多人困惑，侯的每一天是指到市長任期最後一天，還是中間某一天會跑去選總統，這個是他投票日前要面對的，誠實還是上策，「像我就很坦然，我講我全力以赴爭取為新北市民服務的機會，如果我當選，一定做好做滿」，不會中間落跑去選其他更高職務。