林佳龍陣營稱「踏實外交符合中國口徑」　張愛晶：抹紅蔡英文？





▲新北市府發言人張愛晶。（資料照／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室稱「新北市府說法與中國口徑一致」。對此，新北市政府發言人張愛晶今（2）日回應，這段話任誰都看得懂是與蔡英文口徑一致，強調踏實外交，竟被硬是扣上紅帽子。

面對林佳龍質疑新北市城市外交進展不足，張愛晶昨日回應，按照林佳龍的數字邏輯 ，蔡英文總統的邦交國從22國掉到14國，數字是-8，原來林佳龍認為總統蔡英文的外交成果是不可思議。難道不知道蔡英文提出的踏實外交、互惠互助即是以腳踏實地的作法，與世界上的朋友立真誠的友誼。「不懂新北市沒關係， 不要連蔡總統的話都忘記了！」

不過，此言論遭林佳龍競選辦公室批評「與中國口徑一致」，張愛晶今日再次駁斥，這段話任誰都看得懂是與蔡英文口徑一致，意在呼籲林佳龍不要忘記蔡英文主張的踏實外交作為，遺憾的是林佳龍陣營又慣性扭曲事實， 進行選舉操作 ，硬是扣上紅帽子，這才叫做匪夷所思， 不可思議。

張愛晶質疑，林佳龍率領的競選團隊，不抹紅、不抹黑就不會選舉了嗎？抹紅抹黑的操作手法永遠沒有翻新。顯見林佳龍不僅不懂新北市 ，不做基本功課，連一篇聲明回應都不願花時間看懂，對新北毫不用心，參選新北市有多少真心，市民自有公評。