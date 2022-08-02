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台北市長民調出爐！陳時中支持度持續上升　與蔣萬安差距不到1%

▲▼黃珊珊、蔣萬安、陳時中是2022角逐台北市長可能人選。（圖／ETtoday資料照片、台北市政府提供）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照片、台北市政府提供）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長選戰「三腳督」成形，儘管國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊支持度近期呈現拉鋸，但根據《震傳媒》最新民調顯示，陳時中支持度相較上月上升4.6%，與蔣萬安相差不到1%，黃珊珊支持度則下降5.9%。

根據《震傳媒》2日公布最新民調，蔣萬安支持度為29.6%、陳時中28.8%、黃珊珊23.1%、童文薰0.7%、未明確回答11.1%、不投票／廢票6.8%。與《震傳媒》上月發布的民調相比，蔣萬安支持度下降1.8%、陳時中上升4.6%、黃珊珊則下降5.9%。

若進一步針對民眾年齡進行交叉分析，蔣萬安最受70歲以上族群青睞，支持度為42.2%，領先陳時中（34.3%）、黃珊珊（4.3%）7%以上；陳時中在20歲至29歲支持度為30.5%，與蔣萬安（20%）拉開差距，兩人相差10%。黃珊珊於30至39歲族群支持度35.9%，超越陳時中（24.3%）、蔣萬安（21.7%）至少10%。

在選區方面，陳時中與蔣萬安、黃珊珊相比，在第1選區（士林、北投）支持度33.1%、第4選區（中山、大同）35.1%、第5選區（中正、萬華）34.1%，支持度最高；蔣萬安則在第2選區（南港、內湖）28.5%、第6選區（松山、信義）32.6%、第6選區（大安、文山）34.4%獲得最多支持。

本次民調由《震傳媒》委託戴立安及畢肯市場調查股份有限公司在2022年7月27日至7月28日，以年滿20歲設籍在台北市的民眾為母體，採用電腦輔助電話訪問方式進行調查，成功完訪1072人，在信賴水準95%下，抽樣誤差最大值為±3.0%。

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蔣萬安陳時中黃珊珊2022九合一大選2022台北市長

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