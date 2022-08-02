把新北全走完再來辯論！　他批林佳龍「吃米不知米價」：只會畫大餅

▲陳偉杰。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長民進黨參選人林佳龍今（2）日在參訪淡水清水祖師廟時批評，新北市在長者假牙補助不如桃園基隆，他也提到要和新北市侯友宜辯論。對此，新北市議員陳偉杰批，林佳龍根本是「吃米不知米價」，只會開空頭支票。民眾面對選舉，不希望看到一個畫大餅的人，更不會期待一個「空心大老倌」來當市長。

陳偉杰指出，林佳龍老說「自己是從中央來」，那林佳龍可知道，人口最多且已突破400萬人的新北市，中央統籌分配款卻逐年下滑，2022年已落居六都第三？而且人均分配款，已連續五年都是六都最少，但人口不斷減少的高雄，人口只有新北的三分之二，而新北的人均分配款為何卻只有高雄的三分之二？新北市民應該先問林佳龍，如何看待民進黨政府對新北的不公平待遇，民進黨沒把新北市民看成二等公民嗎？



陳偉杰再指出，林佳龍強調自己一直在提出政見，政見究竟在哪？除了臨時走馬看花才提出的裝假牙，那還是四年前老縣長提出的，真正屬於林佳龍的政見呢？其實是零！林佳龍用一個「大台北首都圈」的名詞來包裹，將原本想用在台北的政見複製貼上，就想套用在新北，是沒時間走完新北29個區，還是新北市政太多讓林佳龍來不及了解，這樣會不會太偷懶了點？



陳偉杰強調，林佳龍不要一天到晚都在挑釁對手，市民都知道他是為了拉抬聲勢，才拼命向侯市長下戰帖，要是真正關心新北市，不會在四年任期中，只有選前才來關心。而侯市長勤於照顧29個區以及超過400萬的市民，不會一天到晚和民進黨一樣在拚選舉。陳偉杰說，新北很大，請林佳龍先走完29個行政區，聽完市民的聲音和需求再來辯論，不要還不會走，就想要跳。



陳偉杰表示，對於新北的了解，就請林佳龍先把馬步蹲好，先把認識新北的基本功練扎實，把29個區跑好、跑滿，相信侯市長會接招。不要走馬看花有一搭沒一搭，就開口說大話，更不要「吃米不知米價」，只會開空頭支票。陳偉杰說，民眾面對選舉，不希望看到一個做實事的人VS.畫大餅的人，更不會期待一個「空心大老倌」來當市長。

