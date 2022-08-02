林佳龍喊編20億裝假牙　葉元之怒批：不要被「蘇貞昌2.0」騙了

▲國民黨新北市議員葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長民進黨參選人林佳龍今（2）日批評，新北市長者假牙補助只限於中低收入戶，比不上桃園、基隆，允諾上任後將編列4年20億預算來補助65歲長者免費裝假牙，並和新北市侯友宜辯論。對此，國民黨新北市議員葉元之批評，林佳龍打選戰可以認真點嗎？怎麼全部複製貼上4年前蘇貞昌的選舉套路？更呼籲大家「不要被『蘇貞昌2.0』林佳龍騙了！」

葉元之2日在臉書上發文表示，林佳龍打選戰可以認真點嗎？怎麼全部複製貼上4年前蘇貞昌的選舉套路？4年前蘇貞昌就是主打65歲長者免費裝假牙，而且也頻頻找侯友宜辯論。他要求林佳龍說明，若要編20億預算裝假牙，20億將從哪裡來？是否會排擠到既有實施中的社會福利？

葉元之狠酸，倘若讓65歲長者免費裝假牙無預算問題，為何林佳龍擔任台中市長時不全面實施？當時林佳龍對於補助長者假牙的門檻設定很高，規定要「重度缺牙者」才能接受補助，所以很多台中長者反諷，需拔兩顆牙才能領到補助。

對於林佳龍擔任台中市長時，將胡志強市府實施的老人健保費補助取消，葉元之怒批，「當時林佳龍嗆長輩『多35萬的健保費繳不起嗎？』，若實施老人假牙補助，林佳龍是否也會取消新北市現行的老人健保費補助？若他回答不出來，就是與蘇貞昌一樣在騙票。」

葉元之補充，蘇貞昌擔任行政院院長3年多，早可編列預算讓全台長輩裝假牙，為何不做？因為這就是選舉花招而已，選完就船過水無痕，他喊話，「鄉親啊！不要被『蘇貞昌2.0』林佳龍騙了。」

針對新北市長者假牙補助，新北衛生局長陳潤秋則回應，新北市假牙補助政策， 全口4萬4千元、半口2萬2千元，金額和其他的縣市相同，分別針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶及55歲以上原住民中低收入戶實施，從2019年至今年6月已補助人數2千3百多人，補助金額4千8百多萬元，盼參選人不要為了選舉編造謊言誤導民眾。

陳潤秋強調，照護長者牙齒健康之重點，就是保住真牙、補助弱勢，世界衛生組織及先進國家都在倡導「8020口腔保健計畫」，希望讓80歲長者保留20顆以上的自然牙齒，讓咀嚼時可傳遞感覺訊息，回饋並刺激大腦，有助於長者身心多元健康狀態。

▲林佳龍2日至淡水清水祖師廟參拜。（圖／記者許靖騏攝）