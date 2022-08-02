想到裴洛西下榻飯店抗議　新黨挨嗆「負責當小丑」

▲美國眾議院議長裴洛西據傳將入住台北君悅酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)預計今晚抵台，據傳將入住台北君悅酒店，3日才會會晤我政府高層。由於在這之前，陸方便頻頻威嚇，阻止裴洛西訪台，如今成行，讓台海關係更加緊張，對此，新黨主席吳成典2日下午預告，今晚六點將到裴洛西下榻旅館抗議，不該讓台灣變成兩岸戰地，引來民進黨台北市議員顏若芳狠酸，「負責當小丑」。

顏若芳說，裴洛西據傳今晚將訪台，全球矚目，若訪台成行，將會是1997年後，時隔25年美國官方訪台的最高層級。然而，在台灣的國際能見度提升、台美關係大躍進的同時，紅統勢力的崩潰可想而知。

顏若芳指出，針對裴洛西訪台，中共、國民黨、新黨，這「紅統金三角」配合無間。中共負責當黑臉搞文攻武嚇；國民黨負責當白臉，散播亡國論還幫中共罵台灣人；新黨則是小丑，準備到裴洛西下榻的飯店抗議。

顏若芳表示，每次只要有世界主要民主國家訪台，促進我國國際關係，國民黨內就會因為要「討好中共」還是「討好台灣」而爭鬧不休，於是就出現了黨中央說一套，黨基層做一套的矛盾。一個民主國家的政黨，連要支持極權還是支持民主都可以爭鬧不休，顯見國民黨心中只剩選票、只剩鬥爭，毫無中心思想可言。

顏若芳認為，面對中共持續的威脅，台灣不應怯戰，更應積極備戰，持續精進戰備物資之外，穩定民心也是重要一環，然而國民黨、新黨等國內勢力卻往往成為中共最大的宣傳機器，不抨擊中共威脅台海安全就算了，反而砲打台灣政府，實在悲哀。

據了解，裴洛西此行訪團約20餘人，預計2日晚間搭乘專機降落松山機場、於君悅飯店過夜一晚，隔日則將拜會立院藍綠黨團、並會晤我政府高層會，當日中午前後就會搭機離開。