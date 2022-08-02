藍委批裴洛西訪台「名不正言不順」　對岸報復台灣恐承擔最大苦果

▲美國眾議院院長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院院長裴洛西將於晚間抵達台灣，預計在3日會見總統蔡英文後離台。於此同時，中國大陸海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，對此，國民黨立委馬文君批評，外交出訪的目的，應是化解矛盾和衝突，「與其名不正言不順的來，還不如邀請我們院長級以上到美國國會演講不是更顯支持台灣？」

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

對於裴洛西訪台，中方不斷跳腳，1日深夜更突然傳出，中國大陸海關總署認定台灣100多家廠商違反規定，將其狀態改為「暫停進口」，不少知名企業都在影響範圍之列，包含郭元益、維格、維力、味全、泰山等，這也是繼2021年，陸方以病蟲害等理由，禁止台灣鳳梨、釋迦和石斑魚進口後，又一次祭出嚴格進口禁令。

馬文君表示，外交出訪的目的，應是化解矛盾和衝突，而不是製造區域緊張，甚至還有引發戰爭的可能，「與其名不正言不順的來，還不如邀請我們院長級以上到美國國會演講不是更顯支持台灣，又不會在台海製造危機。」

對於裴洛西訪台，馬文君指出，不管是過境或短暫停留，在軍事方面丟失了海峽中線的依據，面對更多更大規模的軍事活動，未來沒了紅線、也沒了防護的憑藉，在經濟方面，強烈的經濟報復，「尤其是台灣，我們都要承擔最大的苦果。」