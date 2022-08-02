密切關注裴洛西「呼籲取消訪台？」　陸外交部：應該去問美方或她本人

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出今（2日）晚間抵台，儘管消息尚未確實。一連多天強硬表態的大陸外交部被問及，是否呼籲裴洛西取消行程？發言人華春瑩語僅表示，「我們和大家一樣都在密切關注裴洛西議長的亞洲之行，你剛才提到的問題應該更適合去問美方或者她本人。

有記者提問，「關於美國眾議院議長裴洛西的亞洲之行，有一些新的情況，她可能今晚抵達台灣並與台灣官員舉行會談，外交部是否呼籲佩洛西取消訪問？」

針對上述提問，外交部發言人華春瑩表示，「我們和大家一樣都在密切關注佩裴洛西議長的亞洲之行，你剛才提到的問題應該更適合去問美方或者她本人。」

華春瑩指出，對於中方來講，我們的有關立場和態度是十分明確的，中方已經多次明確地闡明瞭中方的原則立場，並且已經多次向美方提出了嚴正的交涉。我們密切關注裴洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。

至於問到裴洛西訪台，中方可能將採取的反制措施性質、規模？是軍事上的還是外交上的？是針對台灣方面還是針對美方？對此，華春瑩重申，「我可以告訴你的是，美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任，付出代價。」

綜合中外媒體報導稱，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台後，傳將入住君悅酒店，隔天再拜會總統蔡英文和立法院。截至目前，外交部指出，目前沒有進一步的消息可以分享，也沒有進一步的評論。