快訊／裴洛西專機從馬來西亞起飛　線上逼近15萬人同步追蹤

▲SPAR19專機從馬來西亞起飛，線上有逼近15萬人觀看。（圖／flightradar24）



記者張方瑀／綜合報導

根據「Flightradar24」數據顯示，裴洛西搭乘「波音C-40C運輸機」（呼號SPAR19）於馬來西亞雪邦機場（Sultan Abdul Aziz Shah Airport）起飛，預計晚間10時左右抵達松山機場。目前線上有逼近15萬人跟著追蹤專機動態，

裴洛西於2日上午10時40時左右抵達吉隆坡雪邦國際機場，當時有另一架呼號為SPAR20的美軍C-40C運輸機從日本出發，並在11時52分也抵達吉隆坡；根據航班數據顯示，目前起飛的為裴洛西原搭乘的SPAR19，而SPAR20專機則尚未起飛。《路透社》推測，現階段還無法證實裴洛西就在SPAR19上.。

裴洛西1日從關島飛往新加坡，並與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪會晤。她2日上午10時34分搭乘專機抵達馬來西亞吉隆坡的梳邦空軍基地，由馬來西亞下議院副議長莫哈拉席（Mohd Rashid bin Hasnon）和美國駐馬來西亞大使麥菲特（Brian D. McFeeters）迎接。

裴洛西雖然尚未公布何時將前往日本，但是出訪美國的日本首相岸田文雄已於稍早搭上從美國返回日本的專機，預計2日就可以抵達日本。根據推測，裴洛西最有可能會在3日下午或是5日訪日。

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