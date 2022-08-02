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迎接未來生活休閒趨勢　誠品生活攜手碳佐麻里進駐台南　

▲誠品生活將進駐台南南區鹽埕段「商八」開發區，新建廣達6千坪的南台灣最大店面，預計於2024在台南400年里程碑這個時間點開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲誠品生活將進駐台南南區鹽埕段「商八」開發區，新建廣達6千坪的南台灣最大店面，預計於2024在台南400年里程碑這個時間點開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

誠品生活將進駐南區鹽埕段「商八」開發區，新建廣達6千坪的南台灣最大店面，預計於2024在台南400年里程碑這個時間點開幕，市長黃偉哲指出，市民以後不用特地跑到台北松菸文創園區的誠品生活區朝聖，在南區就能享有跟松菸一樣高質感、滿滿文青與精緻美食的生活體驗。

商八基地面積2.3公頃，位於台南市中華西路一段、新興路口的南區鹽埕段，對面為3.43公頃的明和公園，鄰近安平港、台86快速道路、國道1號、3號、台南機場、奇美博物館、安平老街等，周圍交通網路四通八達，具備聯外交通便捷及海空運輸中樞點之優勢。108年7月4日由碳佐麻里有限公司得標負責開發，總投資金額15億元，將引進相關商業經營及複合式餐飲，有助帶進商業人潮，活絡南區與安平區商圈發展。

台南市長黃偉哲表示，自就任以來「拼經濟」一直是首要施政重點，台南市生活機能不斷提昇，具備交通機能、腹地廣大、優質之人才等優勢，感謝在迎接台南建城400年之際，誠品生活再度回到台南加碼投資，繁榮地方經濟與創造就業機會，本投資案未來涉及相關本府權管業務，包含都審、交評、建使照等，市府將主動提供相關之協助，希望加速開發期程，及早落實投資並帶動城市經濟繁榮。

南區民眾表示，從小到大的印象中，商八這塊地一直沒有太多利用，感到很可惜，聽到接下來會有誠品和碳佐麻里來南區設點，她相當期待，這樣以後假日想要看書或享受悠閒的午後，就可以和家人一起來逛逛。但也擔心之後太多人來造成周邊的停車位置不夠，希望市府未來也能好好規劃。

▲誠品生活將進駐台南南區鹽埕段「商八」開發區，新建廣達6千坪的南台灣最大店面，預計於2024在台南400年里程碑這個時間點開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區民眾說，這次放暑假特地安排要帶小孩前往台北松菸文創園區的誠品生活區朝聖，聽到誠品與碳佐麻里計畫到南區設點的消息感到非常開心，這樣以後就不用特地跑到台北，在自己居住地就能享有跟松菸一樣高質感、滿滿文青與精緻美食的生活體驗，也希望後續能有或帶起更多高品質品牌或餐廳的進駐，讓南區成為台南人日常以及觀光遊客假日的必到新景點與去處。

誠品董事長吳旻潔表示，台南是誠品創辦人吳清友先生的故鄉，這次展店對誠品團隊別具意義。在迎接台南400年之際，很開心能有機會回到台南，開展一家充滿誠品場所精神、能充分表達誠品豐富個性與獨特觀點並充滿『生活感』的大店，相信也能成為台南全新旅遊亮點之一，為城市及品牌創造文化觀光收益。

碳佐麻里董事長邱彥騰表示，非常期待和誠品的首次合作能激盪出令人眼睛一亮的創意，打造最具特色的觀光休憩景點。園區除了匯集碳佐麻里眾多自有餐飲品牌，未來也將由誠品生活提供閱讀、設計、主題展覽等多元藝文體驗，全方位滿足本市民眾生活與休閒需求。

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生活休閒誠品碳佐麻里台南　

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