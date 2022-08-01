鬼月限定！超市沙拉油「附1支吸管」用途曝　網驚：太貼心

▲罐裝沙拉油附吸管，讓原PO相當疑惑。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實説）

實習記者徐羽彤／綜合報導

中元普渡將近，有不少人會至量販店採買拜拜用的供品。近日，有名女網友在逛超市時，發現沙拉油的瓶子旁邊附了一支小吸管，但明明之前從沒看過，讓她相當好奇用途。貼文引發熱議，就有網友解答，「這是鬼月限定！」

這位女網友至臉書「我愛全聯－好物老實説」上表示，與老公在逛全聯時，發現沙拉油罐旁邊黏了一支吸管，「他問我這是用來做什麼的，還說是不是讓別人方便喝油的吸管，到底是誰會喝油啦？」想了很久都得不出結論，「我們甚至連天線都討論上了！」忍不住上網求助，「有人可以解答這是什麼嗎？救救我們夫妻二人的好奇心！」

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▲中元普渡將至，許多人會提前購買供品。（圖／記者湯興漢攝）

貼文一出，就有內行人秒現身解惑，「中元普渡，方便插香的」、「我阿嬤每年都特別買這個，這牌油品只有中元節才會推出的，其他時間都買不到」、「這屬於年經題……每年七月都會出現」、「農曆七月普渡專用的喔」、「拜拜時用來插香的，我都用吸管代替」、「廟宇普渡會在罐頭上黏吸管，也是方便插香的」。

用途曝光後，不少網友也直呼長知識，「哇！原來還有附插香的吸管哦！第一次看見」、「太貼心了吧！長知識了」、「我前幾天也買一罐有管子的油，正好也有這個問題，真是貼心的設計」、「現在廠商真的貼心欸」、「原來這是中元節限定商品，一年只出現一次」、「這個行銷手法不錯，有超前部署」。