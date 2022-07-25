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快訊／7-11開出3張千萬發票！最新中獎名單一次看

▲▼111年5-6月發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲111年5-6月發票開獎了。（圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／台北報導

財政部今（25）日公布最新一期2022年5~6月統一發票中獎號碼，7-11共有3位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有7位百萬得主。

7-11表示，本次有3位消費者獲得千萬大獎，1人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；1人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；1人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。還有2位獲得2百萬特獎，1人在新北市林口區興都門市購買共255元的飲品；1人在嘉義市西區嘉達門市購買共82元的民生用品、CITY CAFE。

另外，7位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在台北市信義區忠林門市購買共164元的民生用品、飲品；1人在桃園縣桃園市鑫帝標門市購買125元的民生用品；1人在桃園市龍潭區台積Q門市購買共104元的鮮食、CITY CAFE；1人在高雄市林園區王公門市購買共58元的飲品；1人在桃園市八德區靖欣門市購買90元的民生用品；1人在雲林縣北港鎮民樂門市購買200元的電子票證；1人在桃園市大園區江園門市購買共146元的CITY CAFE、零食、統一麵包及鮮食。

▲▼7-11中獎發票名單（圖／業者提供）

▲7-11中獎發票名單。（圖／業者提供）※點圖放大

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