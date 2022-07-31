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2022年勞工模範父親表揚　黃偉哲籲及時行孝用陪伴

▲2022年勞工模範父親表揚31日在善化啤酒廠盛大舉行，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀得獎的勞工模範父親並致上最高敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年勞工模範父親表揚31日在善化啤酒廠盛大舉行，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀得獎的勞工模範父親並致上最高敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年勞工模範父親表揚31日在善化啤酒廠盛大舉行，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀得獎的勞工模範父親並致上最高敬意，同時也勉勵在場的子女及時行孝，替父親分憂解勞，用陪伴談心讓親情增溫。

▲2022年勞工模範父親表揚31日在善化啤酒廠盛大舉行，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀得獎的勞工模範父親並致上最高敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲表示，感謝每一位父親對家庭的照顧及對社會的奉獻，爸爸是社會的中堅，也是家庭的支柱，有爸爸的每一天，都可以是父親節，他呼籲「三不五時，愛要及時」，希望大家對父母長輩都要及時隨時給予關心、給予愛。他也要代表台南市185萬市民，向所有爸爸致上最高的敬意與謝意，並預祝大家都有溫馨快樂的父親節。

今日表揚活動特地邀請台南市美容業職業工會志工幫得獎的爸爸們打理造型，使其帥氣上台接受表揚，留下深具紀念價值的畫面。今年度的獎牌意象為「阿爸親像山」，大大的愛心裡，有父親將孩子舉高高的身影，盡顯為人父的喜悅，表彰明倫教孝、父德咸崇。

▲2022年勞工模範父親表揚31日在善化啤酒廠盛大舉行，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀得獎的勞工模範父親並致上最高敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年勞工模範父親最高齡者為92歲的毛德成爸爸，其堅守本份努力工作，從事小工，辛勤工作養育兒子們長大，生活樸實簡單、知足常樂，富有正義感與愛心，經常發揮同理心幫助鄰里。毛德成對於孩子們的教養，總是以身作則教導人生道理和生活上待人處事的細節，使孩子們成為樂觀進取並且對社會有貢獻的人。毛爸爸育有3男，其中次子曾任台南市電器裝修業職業工會第11屆理事長，任期內2019年度至2021年度工會會務評鑑皆為優等，亦擔任多屆幹部，榮獲該工會模範會員。

▲2022年勞工模範父親表揚31日在善化啤酒廠盛大舉行，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀得獎的勞工模範父親並致上最高敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方澄科爸爸現年70歲，目前擔任台南市木工業職業工會副理事長，其待人和善、謙虛正直，因從事營建業，常接觸基層勞工，深知勞工朋友生活艱苦，積極參與社團活動主動協助弱勢，並擔任勞工局「做工行善團」修繕志工，利用假日為弱勢修屋，榮獲2020年台南市好人好事代表、第9屆全國績優勞工志工銅牌獎。方澄科育有3男1女，長子於台塑企業任職；次子從事模板工程事業；三子於大億汽車企業有限公司任職；長女從事美容美髮培訓事業，現任臺南市新娘秘書產業工會理事長。

▲2022年勞工模範父親表揚31日在善化啤酒廠盛大舉行，台南市長黃偉哲親至現場頒獎，祝賀得獎的勞工模範父親並致上最高敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年勞工模範父親當選人共20名，名單如下：毛德成、翁榮昌、林武雄、高順南、楊進雄、宋仙平、吳永發、張運山、李朱謀、郭周猛、方澄科、邱坤煌、吳宗藩、黃總仁、陳振芳、吳應賢、李榮釧、鄭明常、蔡千益、林顯昌。

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