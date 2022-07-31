眾女神突現身殭屍展！Cosplay裝扮成「嬌」點

▲「亞洲的地獄與幽魂展」7/30（六）舉辦Cosplay午夜場開幕式，台南市長黃偉哲變身為日本動漫《鬼滅之刃》的主角炭治郎，無黨籍高雄市議員黃捷、鄉民女神「qn 」黃瓊慧、網紅皮筋兒也意外現身。（圖／擷取自台南市長黃偉哲臉書專頁，下同）

地方中心／綜合報導

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」自開展以來，話題持續不斷發燒，昨（30）日舉辦首場眾多網友敲碗已久的Cosplay午夜場開幕式，台南市長黃偉哲變身為日本動漫《鬼滅之刃》的主角炭治郎，和邀請的網紅醫師、KOL們與現場民眾同樂；而無黨籍高雄市議員黃捷、鄉民女神「qn 」黃瓊慧、網紅皮筋兒的意外現身，將活動熱度推向最高潮。

為順應農曆七月氛圍，南美館特別同場加映Cosplay 午夜專場，不只有趣味積分的闖關競賽，更為參與的民眾安排專業攝影團隊，可在「刀山油鍋、幽魂娜娜、四谷怪談」等3個情境攝影棚，盡情擺拍恐怖搞鬼照。

昨晚被黃偉哲揪團來壯膽的「Icu 醫師陳志金、盾牌牙醫史書華、杜承哲醫師」分別扮演《鬼滅之刃》中，炎柱、水柱、我妻善逸的角色；「麻的法課 - 邱豑慶醫師、史佳霖喬韓森」夫妻，則是扮成電影《倩女幽魂》中的寧采臣與聶小倩；其中最具「份量」的四叉貓劉宇，之前在臉書上預告想扮成大尺碼的「禰豆子」一角，可是因為找不到適合的尺寸，只好以唐僧扮相出場，也笑翻現場民眾。

而原先不在出席名單中的黃捷、黃瓊慧與皮筋兒，以《鬼滅之刃》中的栗花落香奈乎、珠世小姐、甘露寺蜜璃等角色華麗現身，超吸睛的裝扮立刻引起現場一陣騷動，突如其來的驚喜彩蛋，讓現場參加民眾直呼：「真是賺到了！」