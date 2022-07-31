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做16歲成年禮溪南場啟航　黃偉哲期勉學子獨立自主勇於面對未來

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「做16歲」是台南獨特的傳統習俗，為了發揚府城做16歲的傳統文化，台南市政府2022年再度與寺廟結合，以公私協力方式舉辦活動，並首度於溪北及溪南各辦一場成年禮。

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。這次活動以「成功啟航~青春飛揚~府城百事大集」為主題，除遵循古禮科儀，更加入歷史沉浸式體驗，以讓學子了解在地歷史文化、富有教育意義方式，加入台南古都記憶的百年文物歷史體驗，讓參與成年禮的青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」等4個元素，了解台南及安平的歷史文化，並迎接台南400年紀念。

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，16歲為孩子成長的重要階段，這次活動結合地方大廟，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪等兼具傳統與創意方式，讓青少年培養家庭倫理，瞭解生長環境，接觸在地文化，來完成台南特有的成年禮。

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日活動由學子跪拜向父母奉茶謝親恩揭開序幕，黃偉哲也在旁觀禮。他表示行孝道、孝順父母是應該做的，他對於自己即將迎來第一個沒有爸爸在的父親節，內心感到百感交集，提醒大家不要等到「子欲養而親不待」，才後悔沒有及時向父母親表達感謝，他並期許各位學生在「做十六歲成年禮」後，學習獨立自主、勇於面對未來的挑戰。

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也特別提及目前正在推動的憲法18歲公民權複決，是一項重要的議題，立法院通過後交由民眾來複決，呼籲大家一起努力，讓這項複決投票能夠順利。
民政局長姜淋煌說明，台南是歷史古都，此次溪南場成年禮以安平歷史沉浸式體驗為主軸，讓學子了解在地歷史文化，且富含親子教育意義，在多元的創意與體驗下，希望能讓參加成年禮的學子渡過充實豐收的一天，同時也祝福來參加活動的學子們身體健康，學業進步。

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平開台天后宮主委盧友禮指出，府城「做16歲成年禮」係台南獨特的傳統習俗，這次「做16歲」活動，幾乎讓安平區動起來，除安平開台天后宮外，也邀請安平觀音亭、海頭社廣濟宮、囝仔宮社妙壽宮、港仔尾社靈濟殿等來共同辦理。

▲「做16歲」溪南場31日在台南安平開台天后宮舉辦開訓，一早由台南市長黃偉哲主持開訓典禮，立委陳亭妃及多位民代也到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次活動範圍不僅在陸地，也讓學子登船了解運河的百年歷史文化，並至三級古蹟妙壽宮參訪「金萬安號」王船、再到靈濟殿讓青少年體驗孤棚祭綁紮「篙餞」供品。活動一開放即收到踴躍報名，總計學生約300名參加，安平開台天后宮亦以高規格做防疫措施，量額溫、酒精消毒、全程佩戴口罩。

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