WBSC U-12世界盃棒球錦標賽開打　 黃偉哲送台南限定眾神保佑組合箱

▲「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」29日起熱力登場，台南市長黃偉哲特別準備台南古蹟限定商品「眾神保佑組合箱」，為小球員加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



睽違3年眾所期待的「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」，將在29日起熱力登場，台南市長黃偉哲為了歡迎遠道而來的各國小球員，特別準備了威力加強版的台南古蹟限定商品「眾神保佑組合箱」，祝福每個小球員都能獲得眾神保佑，在比賽中盡情發揮，也留下在台南的美好回憶。

市長黃偉哲表示，這次是疫情後，台灣首度迎來這麼盛大的國際賽事，有來自世界11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非的選手齊聚到台南，這麼有意義的比賽，身為東道主，當然要善盡地主之誼，幫小球員準備最好吃最有梗的台南古蹟限定商品，讓小球員們吃進點心之餘，也一起收下台南的歡迎跟加油。

除此之外，南市府還特別邀請這次參賽隊伍中的義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台大使錄製影片，與黃偉哲市長一同為WBSCU-12世界盃棒球錦標賽加油。影片連結：https://fb.watch/eu_UEdcXGD/