2022年「做16歲轉大人」啟動　正向面對挑戰勇突破人生瓶頸

▲由台南市政府委託安平開台天后宮2022年「做16歲轉大人」活動，31日於天后宮廟埕舉辦，市長黃偉哲等人親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市政府委託安平開台天后宮2022年「做16歲轉大人」活動，31日於天后宮廟埕舉辦，市長黃偉哲上午在開幕式中指出，目前國家正推動18歲可參與公民投票權，未來16歲可說是真正的成年。

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開幕式有，廟方主委盧友禮率廟方人員參與外，來賓有市長黃偉哲、民政局長姜淋煌、交通局長王銘德、安平區公主秘張玲玲、立委陳亭妃、立委林俊憲特助周嘉偉、市議員盧崑福、蔡淑惠、林美燕、呂維胤、李啟維、周麗津的秘書、前市議員莊玉珠及地方里長、各校校長等人參與。

市長黃偉哲指出，政府現在在推動年底，除11/26要投票選舉之外，很重要的就是憲法的複決，現在是20歲以後有投票權，已經修憲，立法院通過了，那交給民眾來複決，如果通過以後，18歲就可以投票了。那18歲投票，民俗16歲就被家人朋友視為已經成人，那我想在這邊也要感謝很多好朋友，大家一起努力能夠讓這個複決投票能夠順利通過。

天后宮主委盧友禮表示，「做16歲轉大人」是台南府城固有傳統文化，小孩讓各神明保佑平安長成年，才能展翅高飛。民政局長姜淋煌表示，市府非常重視「做16歲」這個傳統習俗文化，年年均會委託廟方辦理，並借用這個活動讓青少年經過這個成年禮後，要負家庭、社會責任，隨時要自我學習成長。來每一位青少年都能充分融入社會，以正向態度面對挑戰，勇於突破人生瓶頸，成為社會優質公民。

這次廟方這次活動以「成功啟航~青春飛揚~府城百事大集」為主題，除遵循古禮科儀，更加入歷史沉浸式體驗，以讓學子了解在地歷史文化、富有教育意義方式，加入台南古都記憶的百年文物歷史體驗，讓參與成年禮的青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「建城400年」等4個元素，了解臺南及安平的歷史文化，並迎接臺南建城400年紀念。

廟方「做16歲」活動，上午以在天后宮的讚鳥母宮、奉茶為主，下午則以到妙壽宮（囝仔宮）DIY「安平壺」平安吊飾、參訪百年王船，到靈濟殿的孤棚綁祭品、搭船遊百年運河，最後登安平古堡領結業證書等。