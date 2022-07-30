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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中診所醫護遭砍！走出大門遭「背後猛砍」鮮血染紅白袍

記者柯振中／綜合報導

台中市中區27日發生持刀傷人事件，一名診所人員從診所門口走出時，遭到身穿白衣的老翁持刀襲擊，臉部遭到砍傷，也導致診所內地板沾滿鮮血。至於詳細事件經過為何，仍待進一步釐清。

依據影片畫面，當時診所人員與另一名病患走出大門、面對街道替病患指路時，身穿白衣的老翁突然從後面走上來，接著朝診所人員的臉部部猛砍，嚇得診人員抖了一下、用手阻擋，並立刻躲進診所裡。

老翁砍完人，還繼續站在原地，看著離開診所、站在騎樓錄影的病患，接著不斷向後退。診所人員遭砍後，還再次開啟診所大門，查看發生什麼情況，身上的白袍被鮮血染紅，可見傷得十分嚴重。至於詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

▼台中發生診所員工遭砍事件。（圖／翻攝臉書）

▲▼台中發生醫師遭砍事件。（圖／翻攝臉書）

台中市警方調查後發現，64歲的許姓遊民持刀砍傷58歲的鍾姓診所員工，導致鍾男臉部受傷流血。警方當即逮捕許姓遊民，發現許嫌有精神狀態不佳的問題，因為涉嫌不確定殺人之故意，且有再犯之虞，因此依照殺人未遂罪嫌移送偵辦。

台中警方呼籲，警方秉持著勿枉勿縱、貫徹維護治安的決心，對任何不法的事情決不寬貸，絕對會將不法分子繩之以法、拒絕暴力事件，以維護市民的生活環境。

對此，也有網友到該診所的Google評論留言關心，診所30日凌晨也回應，「謝謝關心，警方已拘捕該名精神分裂的嫌犯。」

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