駕行照都註銷！最狂女司機逆上快速公路　16紅單罰11萬再移送法辦

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣警察局交通隊7月22日執行巡邏勤務，在苗栗縣大湖鄉台3線與台72線交岔路口，發現1部已註銷牌照的自小客貨車行駛上路，隨即鳴笛示意駕駛人接受警方稽查，該車不僅不聽警方指揮停車，還逆向行駛又闖紅燈開上台72線快速公路，並加速逃逸規避警方攔檢，警車在快速道路上追了3公里，考量其他用路人安全而停止追車，事後依據蒐證影像開出16張罰單，罰11萬元，並依公共危險罪嫌將無照的彭姓女駕駛移送法辦。

▲苗栗無照女飆仔不服警方攔查，逆向開上快速道路。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣警察局交通隊表示，當下發現駕駛不服稽查逃逸時，隨即全程錄影蒐證，警方多次鳴笛示意停車受檢，該車仍不配合停車受檢，沿路違規行駛路肩、任意變換車道、未開啟方向燈、隧道內未開啟頭燈、蛇行及任意驟然減速迫使他車讓道，甚至在台72線與出磺坑匝道口直接逆向開到對向內側快車道加速逃逸，致順向行駛車輛紛紛減速避讓，警方考量來往車輛及用路人安全，避免引發交通事故波及他人，且已全程蒐證在案，遂始停止追蹤稽查。

警方事後依據蒐證畫面，通知駕駛到案說明，駕駛是一名45歲的彭姓女駕駛，從事園藝工作，她向警方表示，自己因未按期更換駕照已被註銷，屬無照駕駛，所駕駛客貨車也因為沒有按時驗車而被註銷牌照，當天深怕警方開單，所以才拒絕停車接受警方稽查而加速逃逸。

警方問訊後將彭姓女駕駛依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦，最重可處五年以下有期徒刑，並開出危險駕駛、逆向、無照、闖紅燈、行駛路肩、任意變換車道、未打方向燈等16張違規單，合計罰新臺幣11萬7,300元。

▲▼苗栗無照女飆仔不服警方攔查，在快速道路上闖紅燈、行駛路肩。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲▼苗栗無照女飆仔不服警方攔查，逆向開上快速道路，警方事後開出１６張罰單，將駕駛以公共危險嫌移送法辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）