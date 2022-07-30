吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

▲陳時中競選主視覺發布記者會。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前一張吃泡麵的照片，引來各界討論，有支持者心疼跑行程到晚上只能吃泡麵果腹；對手陣營則質疑刻意設計的擺拍，批評聲音也不少。對此，陳時中說，市民關心的不是吃什麼泡麵，競爭對手更要從市政的要點去做針貶、提出見解，「這才是一個在競選時後的正確態度」。

陳時中30日舉行記者會，公布本次參選市長的競選主視覺。他受訪時表示，選舉大家一定有競爭，「但帶有惡意的揶揄大可不必，大家都是成年人」，選舉有選舉的步調、選舉有選舉該批評的事情。

陳時中強調，市民關心的不是吃什麼泡麵，當然大家會有一些關心，但重點不在這裡，是屬於支持者大家來拍拍手，「至於競爭對手要從市政的要點去做針貶、提出見解，這才是一個在競選時後的正確態度」。

至於吃泡麵餐具被質疑，陳時中說，他是拿到有什麼泡麵就吃什麼，當然不是刻意每天要吃泡麵，只是時間比較緊迫；他回憶，應該是前天在議員梁文傑那邊簽名簽很多，回來時間比較短，泡麵也很好吃。叉子什麼倒是不知道，也忘了用什麼叉子湯匙吃，拿到什麼就用什麼吃。

▼陳時中趕行程後低頭吃泡麵。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）