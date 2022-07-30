　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

▲▼陳時中競選主視覺發布記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中競選主視覺發布記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前一張吃泡麵的照片，引來各界討論，有支持者心疼跑行程到晚上只能吃泡麵果腹；對手陣營則質疑刻意設計的擺拍，批評聲音也不少。對此，陳時中說，市民關心的不是吃什麼泡麵，競爭對手更要從市政的要點去做針貶、提出見解，「這才是一個在競選時後的正確態度」。

陳時中30日舉行記者會，公布本次參選市長的競選主視覺。他受訪時表示，選舉大家一定有競爭，「但帶有惡意的揶揄大可不必，大家都是成年人」，選舉有選舉的步調、選舉有選舉該批評的事情。

陳時中強調，市民關心的不是吃什麼泡麵，當然大家會有一些關心，但重點不在這裡，是屬於支持者大家來拍拍手，「至於競爭對手要從市政的要點去做針貶、提出見解，這才是一個在競選時後的正確態度」。

至於吃泡麵餐具被質疑，陳時中說，他是拿到有什麼泡麵就吃什麼，當然不是刻意每天要吃泡麵，只是時間比較緊迫；他回憶，應該是前天在議員梁文傑那邊簽名簽很多，回來時間比較短，泡麵也很好吃。叉子什麼倒是不知道，也忘了用什麼叉子湯匙吃，拿到什麼就用什麼吃。

▼陳時中趕行程後低頭吃泡麵。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

▲▼陳時中低頭吃泡麵。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

►ck free香水激殺價688元！大容量100ml，整個夏天都散發香氣

ET快訊
5阿公、阿嬤賭博被逮　警「上銬遊街300m」押回派出所
蕾菈將離開台灣！　揭目的地：準備一堆遮三點的衣服
台中診所員工當街遭狂砍！　社會局曝兇嫌身分
驚悚照片曝！台中診所員工被砍3刀　慘縫80針
《黑澀會》成員突退群組！大牙錯愕　N年後見她近況看開了
日圓漲了！　台幣10萬換鈔縮水近5000元
李燕認了「聲帶病情惡化」！　粗管塞入喉嚨：很害怕
美史詩級暴雨釀16死！　拜登宣布：重大災難

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃返台PCR陽性　「喉嚨乾痛、稍感不適」　

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

選指揮官比較可靠！陳時中公布主視覺　暗諷蔣萬安沒行政經驗

鄭運鵬不認1句話　她PO截圖打臉：總統說要以證據為基礎

朱立倫談國民黨前身在東京成立　細數歷史淵源表態「知日、友日」

「釣魚台是日本固有領土」　眾議員石破茂：沒有日台共同應對問題

日眾議員石破茂：日本重視台灣　不因安倍晉三逝世而有改變

王育敏願參選嘉義縣長？　朱立倫：下禮拜就公布！拭目以待

林佳龍競選主視覺曝光　「新北大翻新」打造進步城市

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

港演唱會大螢幕重砸舞者　2人送醫...1人昏迷指數3

游錫堃返台PCR陽性　「喉嚨乾痛、稍感不適」　

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

吃泡麵遭諷是擺拍　陳時中喊話「針砭市政」：帶惡意的揶揄大可不必

選指揮官比較可靠！陳時中公布主視覺　暗諷蔣萬安沒行政經驗

鄭運鵬不認1句話　她PO截圖打臉：總統說要以證據為基礎

朱立倫談國民黨前身在東京成立　細數歷史淵源表態「知日、友日」

「釣魚台是日本固有領土」　眾議員石破茂：沒有日台共同應對問題

日眾議員石破茂：日本重視台灣　不因安倍晉三逝世而有改變

王育敏願參選嘉義縣長？　朱立倫：下禮拜就公布！拭目以待

林佳龍競選主視覺曝光　「新北大翻新」打造進步城市

新北打造數位圖書館　三大特色曝光「孩子直呼超好玩」

《駭客任務》大咖女星驚傳過世！享壽85歲　同角色2任演員全都離世

中轉客無法購買免稅品？桃機公司：7／27已在候機室增設銷售點

游錫堃返台PCR陽性　「喉嚨乾痛、稍感不適」　

雷／《換乘戀愛2》女一崔怡賢真的XX了　2對震驚情侶檔公開

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

紅牌重機車禍…無照騎去報案再被罰！　火大PO網辱警下場更慘

沒得選才在室內晾衣服？1派人卻大推：2電器一開，一晚就全乾

聯盟在查了！哈登減薪續約疑有暗盤　76人總管被約談

「芯腐敗」連環爆！陸「國家大基金」總經理涉嚴重違紀違法

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

新竹棒球場預定12月才完工　林耕仁：誰同意開賽？

台大「首任社科院長」發聲：學界不容被政治汙衊

新竹「地獄球場」被罵爛　王浩宇火大

林智堅「國片演天兵」　同框大咖男星

嗆林智堅一戰成名卻發文「切割」？　律師：政治壓力空前大

蔣萬安火力全開！怒嗆「95萬浪費」說　「陳時中的浪費都億來億去」

林智堅論文抄襲門風暴　他坦言：恐成國際學界焦點

直擊／陳時中訪萬華　排隊人龍搶合影

蔡英文力挺林智堅拿證據說話　他揭：只要一句話其他不必說

王世堅勸林智堅：不要挑戰社會的智慧

即／王育敏出戰嘉義縣長！最快下周提名

林智堅急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆

論文風暴有解了？　他認「這位才是抄襲者」

更多熱門

相關新聞

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

裴洛西若訪台恐爆台海緊張　陳時中：小英總統會讓我們依靠

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，盛傳將順道訪問台灣，恐引發台海軍事緊張氣氛。對此，民進黨台北市長參選人陳時中30日表示，一定要聲明是非常歡迎，至於有些顧慮、安全的問題，小英總統會讓我們依靠，「外國事務靠小英，內政靠我們，人民表達歡迎之意」。

選指揮官比較可靠！陳時中公布主視覺　暗諷蔣萬安沒行政經驗

選指揮官比較可靠！陳時中公布主視覺　暗諷蔣萬安沒行政經驗

鄭運鵬不認1句話　她PO截圖打臉：總統說要以證據為基礎

鄭運鵬不認1句話　她PO截圖打臉：總統說要以證據為基礎

林佳龍競選主視覺曝光　「新北大翻新」打造進步城市

林佳龍競選主視覺曝光　「新北大翻新」打造進步城市

高嘉瑜爆林智堅重傷北部選情　柯文哲：會變一屍六命

高嘉瑜爆林智堅重傷北部選情　柯文哲：會變一屍六命

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中柯文哲台北市民進黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

台北大雨中　網友回報哀號一片

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

鬼月注意！12生肖沖煞卡陰時間點一次看

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

鬼月來了！「4生肖、4星座」財運旺爆

他2年睡400女　遭女友推床上暴打

炫老公當券商交易員月入37萬元　害他遭停職調查

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面