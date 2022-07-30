傷口「從嘴角裂到耳根」！街友揮砍診所總務　手晃美工刀喃喃自語

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市中區平等街一處診所27日傳出駭人聽聞的砍人案，一名鍾姓診所總務在門口遭到許姓街友手持美工刀攻擊，臉部當場被利刃劃開，瞬間皮開肉綻、湧出的鮮血染紅白袍，幸鍾男送醫後並無生命危險，但臉部傷口極深，未來恐怕毀容。在案發後許翁仍未離開現場，手持凶刀站在診所前喃喃自語，但說話內容語意不清、毫無邏輯。

▲許翁行凶後手握美工刀，站在診所前胡言亂語。（圖／民眾提供）

該診所郭姓院長指出，受害的鍾男並非藥師、也非醫師，平時負責診所行政總務，此次無端遭許姓街友砍傷，並非是隨機傷人；院長表示，案發前21日、及當天27日，許翁都蜷縮睡在診所外，鍾男因診所準備要營業，好聲好氣上前請許翁離開，還因為天氣炎熱而奉上清水供其飲用，不料許卻因此懷恨在心，27日下午手持大型美工刀犯案。

27日當天下午1點50分許，許翁在診所外站著三七步，不斷朝著診所內觀望，約53分鐘後，下午2時43分許鍾男送患者出門，並指引藥局領藥方向；許翁見機會來了，冷不防從背後偷襲，手持工業用大型美工刀朝著鍾男臉部劃下，鮮血當場濺出，瞬間染紅白袍。

▲鍾男當時指引病患到藥局領藥，轉身時即遭許翁持刀揮砍。（圖／翻攝臉書）

院長指出，許翁一共砍了3刀，分別劃在臉部、背部，最後一刀則揮空，其中鍾男臉部傷勢最為嚴重，遭大型美工刀猛力劃下，傷口極深，從嘴角延伸到耳根，右頰皮開肉綻，足足縫了80多針，雖無生命危險，但未來臉部恐留下大面積傷疤。

案發當下，診所員工持手機錄影存證，只見身穿白色POLO衫、頭戴鴨舌帽的許翁在犯後並未逃離現場，而是手持美工刀、站在診所面前喃喃自語，「不給我吃飯？蛤！」「我來，往前走，來，拿出來、來啊！」語意不清，且說話內容毫無邏輯，令人不明就裡；且事後警方到場將其逮捕時，許翁還高喊「反攻大陸、解救同胞」、「中華民國萬歲」等語，疑似精神狀況不穩。警方考量許翁居無定所，有反覆犯罪之虞，建請羈押獲准，目前全案正進一步調查中。

▼許翁21日、27日均在診所前睡覺，遭鍾男溫言請離，疑似為此挾怨報復。（圖／民眾提供）