台中診所總務當街遭狂砍　社會局曝兇嫌身分：非列冊遊民！

▲針對許姓老翁持刀砍傷持刀傷診所員工一事，台中市社會局表示許男不是列冊遊民。（圖／翻攝臉書）

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

台中市中區平等街27日發生一起持刀傷人事件，一名診所的鍾姓總務，才跟病患從診所門口走出，突然遭到64歲的許姓老翁持刀砍傷，臉部當場濺血，診所內地板也沾滿鮮血。因21日及案發當日上午（27日），許嫌都躺睡在診所外，被認為是遊民。對此，社會局也做出說明，許男不是列冊遊民，無法確認有露宿街頭事實。

有關6旬男持刀劃傷診所員工一案，社會局說明，許男不是列冊遊民，社工曾接獲通報前往訪查，但許男行蹤不定，社工無法進一步深入接觸。由於許男沒有固定駐留點，衣著乾淨整齊，沒有行李家當，無法確認有露宿街頭事實。

社會局補充，台中市依據遊民輔導自治條例，由各局處和區公所共同協助遊民。針對疑似或確認患有精神疾病的遊民，社會局會通報衛生局，由醫院、衛生局和社工共訪評估，研擬後續協助，提供精神醫療相關服務。

社會局表示，包括中區、東區西區及南區等公園、地下道及火車站等遊民經常聚集區域，社會局都會密集查訪和關懷，每週約查訪2-4次，以掌握遊民生活狀態，連結提供適切服務需求。

還原整起事故，鍾27日和病患一起走出診所門口，告知病患藥局方向，未料鍾男才剛要轉身進入診間，就遭到許姓老翁持美工刀從背後襲擊，臉部當場濺血，白袍也因此染紅，鍾男遭到襲擊後也立即進入診間躲避，所幸緊急送醫後並無大礙。

警方獲報後，也立即將砍人的許姓老翁逮捕，不過老翁被捕時嘴裡還不斷喃喃自語表示，「反攻大陸、解救同胞」、「三民主義統一中國」、「中華民國萬歲」等語。

不過64歲的許姓老翁到案後，疑似精神狀況不穩，嘴裡仍不斷喃喃自語。警方問許是否和鍾姓醫師助理有過節，許翁也回答不出個所以然，不斷答非所問，且2人根本不認識。

警方訊後認為許男居無定所，有反覆犯罪等疑慮，依殺人未遂罪將許翁移送法辦，並建請檢方羈押，法院裁准。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

