【廣編】國家級的保障！2022國民年金好禮四重奏

▲勞工保險局今年特別舉辦「2022國民年金好禮四重奏！」網路互動遊戲。

圖、文／勞動部勞工保險局提供

「國民年金保險」是超值的社會保險，主要提供「老年年金」、「生育」、「身心障礙年金、「遺屬年金」及「喪葬」五大給付保障，參加國保好處多多，政府掛保證補助高，五大給付保障廣，老年年金金額更會隨物價指數調整，抗通膨！4年多即可回本，活越久領越多。

保險費採雙月計算(即每2個月為1期)，於每個單月的月底寄發前2個月的保險費繳款單，通知被保險人於再次月底前繳納。勞工保險局特別提醒被保險人應按時繳納國民年金保險費，發生保險事故時，給付才能及時核給。更可以透過「國民年金電子帳單」服務，並鼓勵自動轉帳等多種方式，便利民眾繳納！為推廣國民年金，勞工保險局今年特別舉辦「2022國民年金好禮四重奏！」網路互動遊戲，連續於8-10月推出4檔活動！透過問答遊戲的方式讓民眾了解國民年金好處多，是國家級的保障，為老年存老本！

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