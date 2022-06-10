　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她查勞保年資「希望能提早退休」　工會神回一句話秒打醒

記者黃翊婷／綜合報導

一名已經出社會工作多年的女網友在臉書PO文中提到，9日因為有事去了一趟工會，順便詢問自己的勞保年資還要幾年才期滿，沒想到工會人員一句話就把她的提早退休夢打醒，「妳不要想這麼多，妳就繼續繳吧，繳到65歲，這些都是保障啊」，笑翻許多網友。

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲原PO查詢勞保年資，卻被工會人員一句話戳破提早退休夢。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，9日去工會問事情，順便請承辦人員幫忙查一下勞保年資，「因為工作前幾年都沒有保，覺得可惜，那還要幾年才可以期滿？」沒想到對方除了告知年資之外，還補上一句，「妳不要想這麼多，妳就繼續繳吧，繳到65歲，這些都是保障啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO半開玩笑地說，聽到回答的當下，心中只有一個想法，「人家只是想看看能不能早一點退休嘛，幹嘛把我打醒？拎娘碗粿咧。」文章公開之後，笑翻不少網友，大家紛紛留言表示，「因為妳，大家開始一起查閱自己的投保狀況了」、「可以用自然人憑證上勞工保險局查，以為年資夠要退休了，算算還有20年」、「這年頭是否能健康活到65歲，還是個問題」。

還有許多網友建議原PO，能繳久一點就久一點，「我18歲就保了，現在才保22年，要能退休還要好久」、「前幾天也去勞保局問過，我目前勞保繳20年才40歲，然後6％那個要滿60歲才能領，我還要等20年才領得到，我不知道能不能活到那麼久」。

所謂的6％，指的是「勞退自提」，雇主每個月必須幫勞工提撥6％薪資，勞工也可以再自行提撥1至6％，舉例來說，若25歲開始工作，領月薪3萬元且薪資成長率1％，選擇勞退自提6％，在假設投報率5％的情況下，到60歲退休之後，可以月領1萬9900元。不過，這個規定已經上路17年，根據勞動部今年公布的資料，勞退自提比率目前只有1成。

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬
快訊／死亡潮！今增213死　本土+68311
LIVE／傳指揮中心6月底解散　陳時中最新說明
李李仁高樓爬窗「解救小生命」！　陶晶瑩拍下驚險瞬間
快訊／黑貓宅急便貨車嚴重事故！　連人帶車墜落山谷
起底王心凌12歲用本名錄影！　青澀登陶子節目飆舞
她車上「無套愛愛」染HPV　法院判：車險公司須賠1.5億
快訊／台南女遭男友家暴　13天後離奇死亡
餐券放桌上消失！饗食天堂控夫妻吃霸王餐　2連敗原因曝光
18歲女繼承爸爸1340萬遺產！　阿嬤出手討回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／第三例MIS-C！6歲女童確診25天後發病「連燒7天」轉加護

快訊／本土+68311「各縣市分佈曝光」　剩1縣市病例破萬

快訊／死亡潮！今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

路怡珍用「好奇心」開新節目　Podcast全球串連早安新聞蟬聯總榜冠軍一週

太多員工確診！「這間麥當勞」只剩得來速　連早餐都不賣

LIVE／傳指揮中心6月底解散　陳時中最新說明

打完AZ掉髮嚴重慘變「禿頭哥」　彰化30多歲男只拿到2萬救濟金

Omicron BA.5「10倍速崛起」！台大醫：年底「新疫苗」人人都要打

知名壽司店主管爆「刁難18歲工讀妹」　1篇文炸鍋！

她查勞保年資「希望能提早退休」　工會神回一句話秒打醒

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

快訊／第三例MIS-C！6歲女童確診25天後發病「連燒7天」轉加護

快訊／本土+68311「各縣市分佈曝光」　剩1縣市病例破萬

快訊／死亡潮！今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

路怡珍用「好奇心」開新節目　Podcast全球串連早安新聞蟬聯總榜冠軍一週

太多員工確診！「這間麥當勞」只剩得來速　連早餐都不賣

LIVE／傳指揮中心6月底解散　陳時中最新說明

打完AZ掉髮嚴重慘變「禿頭哥」　彰化30多歲男只拿到2萬救濟金

Omicron BA.5「10倍速崛起」！台大醫：年底「新疫苗」人人都要打

知名壽司店主管爆「刁難18歲工讀妹」　1篇文炸鍋！

她查勞保年資「希望能提早退休」　工會神回一句話秒打醒

台積電五月營收1857億元、年增65.3％　再創歷史新高

《熊孩子》男歌手「新婚才2個月」爆性侵　妻崩潰2年婚姻玩完了

快訊／第三例MIS-C！6歲女童確診25天後發病「連燒7天」轉加護

快訊／本土+68311「各縣市分佈曝光」　剩1縣市病例破萬

網軍爭議被打到受不了　柯文哲嘆：我沒有政治幕僚

獨家／邱鋒澤確診了！　「舊傷又復發」經紀人證實...工作急喊卡

快訊／死亡潮！今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

板橋「發現之旅」躍台灣綠色之光！奪全球卓越建設「金銀雙獎」

台股下挫161點收在16460！　台積電大跌11元

路怡珍用「好奇心」開新節目　Podcast全球串連早安新聞蟬聯總榜冠軍一週

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

重症醫：新Omicron 5.0開始崛起　以10倍速在英國增長

7歲女童燒3天確定為MIS-C　醫教家長們5大要件診斷

他25歲負債500萬！開槓桿慘賠求救：怎麼辦？

大型重機不忍了　7月上國道抗議

聖約翰科大部分停招　恐列教部專輔

國中會考成績出爐、查詢網址看這邊

6月10日天赦日！專家教1招消災解厄

美女作家被老外罵中國婊子　她怒回1手勢後悔了

更多熱門

相關新聞

媽載兒左轉才打燈　險撞到她還凶1字

媽載兒左轉才打燈　險撞到她還凶1字

一名女網友在臉書PO文抱怨，9日遇到一名騎乘機車載小孩的媽媽，行駛到一半突然左轉同時打方向燈，差點撞到原本想要超車的她，竟然還反過來大喊一聲，「誒！」讓她超級傻眼，「到底是在誒三小朋友？」文章公開之後引發超過千名網友共鳴，「常遇到這種的，騎車、開車的都有，通常我就戰鬥喇叭長按下去」、「還有完全不打方向燈的」。

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

無敵星星沒效　打3劑女曝二次染疫更慘

無敵星星沒效　打3劑女曝二次染疫更慘

在日本買粽子吃！他興奮「咬下一口」臉秒綠

在日本買粽子吃！他興奮「咬下一口」臉秒綠

在日學生買蛋黃粽　切開傻眼吐1句話

在日學生買蛋黃粽　切開傻眼吐1句話

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

網紅夫妻證實已和平離婚

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

妻懷孕想住月中！他月薪40K嘆娶到公主

清冠一號正確吃法　中醫全聯會解答

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面