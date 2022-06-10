她查勞保年資「希望能提早退休」　工會神回一句話秒打醒

記者黃翊婷／綜合報導

一名已經出社會工作多年的女網友在臉書PO文中提到，9日因為有事去了一趟工會，順便詢問自己的勞保年資還要幾年才期滿，沒想到工會人員一句話就把她的提早退休夢打醒，「妳不要想這麼多，妳就繼續繳吧，繳到65歲，這些都是保障啊」，笑翻許多網友。

▲原PO查詢勞保年資，卻被工會人員一句話戳破提早退休夢。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，9日去工會問事情，順便請承辦人員幫忙查一下勞保年資，「因為工作前幾年都沒有保，覺得可惜，那還要幾年才可以期滿？」沒想到對方除了告知年資之外，還補上一句，「妳不要想這麼多，妳就繼續繳吧，繳到65歲，這些都是保障啊」。

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原PO半開玩笑地說，聽到回答的當下，心中只有一個想法，「人家只是想看看能不能早一點退休嘛，幹嘛把我打醒？拎娘碗粿咧。」文章公開之後，笑翻不少網友，大家紛紛留言表示，「因為妳，大家開始一起查閱自己的投保狀況了」、「可以用自然人憑證上勞工保險局查，以為年資夠要退休了，算算還有20年」、「這年頭是否能健康活到65歲，還是個問題」。

還有許多網友建議原PO，能繳久一點就久一點，「我18歲就保了，現在才保22年，要能退休還要好久」、「前幾天也去勞保局問過，我目前勞保繳20年才40歲，然後6％那個要滿60歲才能領，我還要等20年才領得到，我不知道能不能活到那麼久」。

所謂的6％，指的是「勞退自提」，雇主每個月必須幫勞工提撥6％薪資，勞工也可以再自行提撥1至6％，舉例來說，若25歲開始工作，領月薪3萬元且薪資成長率1％，選擇勞退自提6％，在假設投報率5％的情況下，到60歲退休之後，可以月領1萬9900元。不過，這個規定已經上路17年，根據勞動部今年公布的資料，勞退自提比率目前只有1成。