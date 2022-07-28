「台灣是第一島鏈關鍵防線」　蔡英文：願跟日本民主夥伴深化合作

▲總統蔡英文28日上午接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日上午接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團時表示，台灣是第一島鏈上非常關鍵的防線，將和日本以及其他民主夥伴繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

蔡英文指出，多年來，台灣和日本不論是面對自然災害或疫情的挑戰，都同心協力度過難關，去年台灣疫情嚴峻的時候，日本也捐贈疫苗，她要再次表達感謝。

蔡英文說，台日之間能夠建立深厚的友誼，安倍晉三前首相的支持和付出，扮演關鍵的角色；她說，在這個月初，安倍不幸離世，令人難過不捨，許多台灣民眾都表達哀悼，也都深深覺得，安倍是台灣永遠的好朋友。

蔡英文回憶今年3月和安倍視訊會談時，他也再次提到「台灣有事等於日本有事，以及日美同盟有事」，除了對區域安全有重要的意義，也展現對台灣議題的關切。她相信，大家都同樣重視日本和全球民主夥伴的安全議題，所以在2019年組成「思考日本安全保障議員之會」。

蔡英文表示，近年來，日本政府也在不同的國際場域，多次強調維持台海和平穩定的重要性，包括今年的日歐峰會、美日峰會、G7峰會，以及日本今年首度參與的北約峰會等等，這份對台灣的重視和支持，我們非常感謝。

蔡英文強調，台灣作為國際社會重要的一員，守護台灣不只是為了守護主權，更是因為，就區域戰略安全而言，台灣是第一島鏈上非常關鍵的防線，會和日本以及其他民主夥伴繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

隨後，石破茂致詞時表示，他過去曾與安倍前首相共事，日本對亞太地區所肩負的責任，不論是法制面的整備、軍事能力或經濟力量的提升，不光只是嘴巴上說說，而是必須付諸具體行動，「很遺憾安倍前首相的遺志未能完成，他願意持續推動安倍前首相的理念，並肩負起相對應的責任」。

石破茂指出，「思考日本安全保障議員之會」是個跨黨派的組織，許多成員都在政府部門扮演過相當重要的角色，其中包括前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員等，都是這個組織非常重要的成員之一，此次因為其他因素不克前來，他也對此表達歉意。

石破茂期盼藉由此次來訪，具體討論台日之間應該如何合作，並一一解決未來所面臨的問題，特別是有關於烏克蘭情勢的部分，蔡英文曾多次向國人表明，「自己的國家必須自己救」，這點讓他非常感動。

對於亞太地區維持和平穩定的具體防範作為，石破茂認為，事前設想在這個地區會發生什麼態勢，發生後要根據什麼條約、法律或應用什麼武裝部隊來對抗等這些問題，都必須事先協商並取得共識，大家在精神與理念上，有共同的思考，但在具體行動作為上，他認為仍欠缺共識。

石破茂表示，台灣在世界經濟繁榮上，扮演相當重要的角色；在這樣多變的時期，蔡英文承擔的重責大任，也具歷史意義，他期待聆聽蔡英文的意見。

▼總統蔡英文28日上午接見「思考日本安全保障議員之會」訪台團。（圖／總統府提供）

